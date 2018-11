JYPin alivoima vuotaa karmealla tavalla - Taas kolisi omissa

1. erä

Avauserässä nokka ei kauaa tuhissut, kun reppu heilui Ilves-vahti Riku Heleniuksen selän takana. Tämän syksyn paras JYP-pakki Roni Allén roiluutti maskin takaa viivalta rannelaukauksen, jota Helenius ei nähnyt. 1-0 nähtiin vain minuutin ja 17 sekunnin pelin jälkeen. JYP oli ensimmäiset 14 minuuttia selkeästi kuskin paikalla. Tästä kertoo sekin, että Pekka Tuokkolalle kirjattiin ensimmäinen torjunta vasta erän puolivälissä. Vajaan 12 minuutin kohdalla JYP pääsi ylivoimalle ja uusitut yv-viisikot pyörittivät ihan mallikkaasti, mutta ilman tulosta.

Ilveksen ylivoimavuoro tuli muutamaa minuuttia myöhemmin ja se ehti vanheta vain 24 sekuntia, kun Cam Barkerin uran ensimmäinen liigamaali pölisytti maaliverkkoja. Maali syntyi melkoisen "perhosvaikutuksen" seurauksena. Miika Lahti syyllistyi tahalliseen paitsioon, otti sitä seuranneessa B-pistealoituksessa jäähyn, jonka aikana Barker iski 1-1.

JYP ei kuitenkaan ollut takaiskusta moksiskaan. Torstaina SaiPaa vastaan liigauransa maalitilin avannut Julius Nättinen paukautti kiekon häkkiin puolestatoista metristä Jani Tuppuraisen millintarkasta syötöstä. 2-1 -lukemista lähdettiin erätauolle. JYP dominoi ensimmäistä 20-minuuttista melkoisen selkeästi, eikä Ilveksellä ylivoimaansa lukuun ottamatta ollut maalipaikkoja.

2. erä

JYP jatkoi löi vahvasti tahtia aina toisen erän puoliväliin ja Jani Tuppuraisen kaksiminuuttiseen saakka. Sitä oli jäljellä vain 23 sekuntia, kun Ilveksen pakkisensaatio Oskari Laaksonen tulitti 2-2. Samalla kun JYP on saanut viisikkopeliään kuntoon, on alivoima alkanut vuotaa pahasti. SaiPa iski torstaina kolmesta ylivoimasta kaksi maalia, Ilves on onnistunut tässä niin ikään kaksi kertaa kolmesta. Kuusi rangaistusta ja neljä omiin on kertakaikkisen karmea saldo.

JYPin paras paikka kasvattaa maalimääräänsä nähtiin reilun vartin pelin jälkeen. Julius Nättinen karkasi läpiajoon, mutta laukoi tolppaan. 2-2 -lukemissa lähdettiin kuitenkin erätauolle.