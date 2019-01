JYPin fanibussi on herättänyt hilpeyttä jo kahdesti, kun "RD:n opetuslapset" ovat huristaneet Tampereelle

JYPin rumpuryhmän bussi sai taatusti lauantaina suita hymyyn Jyväskylä–Tampere-välillä. Jyväskyläläisfanit nimittäin porhalsivat Ilves–JYP-peliin autolla, jonka keulassa luki "RD:n opetuslapset" valmentaja Risto Dufvan kunniaksi. Jyväskyläläinen Aila Sirén nappasi linja-auton keulasta kuvan Nousukadun ja Keskikadun risteyksessä.

Katri Pasanen, toinen rumpuryhmän vetäjistä, kertoo, että teksti oli yhden ryhmän jäsenen idea. Pasasen mukaan se on ollut bussin keulatekstinä nyt kahdella pelireissulla Tampereella.

– Etenkin ensimmäisellä kerralla se herätti suurta hilpeyttä. Olimme varmaan Orituvan kuvatuimmat, kun pysähdyimme huoltoasemalla, Pasanen kertoo.

Pasasen mukaan rumpuryhmällä on ollut tapana aina porukalla miettiä, mutta nimellä he reissuun lähtevät. "RD:n opetuslapsia" he ovat Pasasen mukaan täysin positiivisessa mielessä.

– JYP on tykännyt ja entiset pelaajatkin ovat tykänneet. Selostaja Oskari Saari ei meinannut lähetyksessä päästä yli nimestä. Hän totesi pelin jälkeen, että nyt on RD:n opetuslapsilla paljon mietittävää. Minä olen sitä mieltä, että RD:llä tässä enemmän mietittävää on, Pasanen lohkaisee.

JYP hävisi Ilvekselle lauantaina maalein 3–1.