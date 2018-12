JYPin ja urheilutoimenjohtaja Jukka Holtarin tiet eroavat

JYPin urheilutoimenjohtaja Jukka Holtarin pitkä JYP-ura päättyy tähän kauteen, seura kertoo tiedotteessaan.

Holtari on toiminut JYPissä urheilutoimenjohtajana ja pelaajakoordinaattorina kaikkiaan 14 vuotta.

– Olen ollut onnekas, kun olen saanut työskennellä yhdessä Suomen menestyneimmissä kiekko-organisaatioissa. JYP on kuulunut Liigassa koko tuon ajan viiden parhaan joukkueen joukkoon ja sinne tähtäämme nytkin, Holtari sanoo.

JYPin syyskausi on sujunut erityslaatuisen murheellisissa merkeissä.

Hurrikaanit ovat 31 pelatussa ottelussa raapineet kasaan vain 38 pistettä. Joukkueen sijoitus sarjataulukossa on kolmanneksi viimeinen ennen perjantain kohtaamista Vaasan Sportin kanssa.

Holtarin sopimuksen päättymiseen ei kuitenkaan tiedotteen mukaan liity dramatiikkaa, vaan jatkosopimuksen mahdollisuutta tunnusteltiin puolin ja toisin.

– Tässä kohdassa me vaan elimme päätöksenteon aikatauluissa eri rytmissä. Oma tulevaisuuteni tämän kauden jälkeen on auki. Alan töitä haen, Holtari kertoo.

JYP saavutti Holtarin aikana Suomen mestaruuden 2012, neljä pronssimitalia ja kaksi runkosarjan voittoa, European Trophyn voiton 2013 ja Champions Hockey Leaguen kuninkuuden 2018.

JYPin hallituksen puheenjohtajan Jukka Seppäsen mukaan Holtarin seuraajalla on täytettävänään isot saappaat. Seura alkaa seuraavaksi kartoittaa ehdokkaita urheilutoiminnan johtoon.

– Jukka Holtarin panos JYPin urheilumenestykseen on ollut iso, seura on siitä kiitollinen hänelle. Yhteinen tavoitteemme on tehdä tästä viimeisestäkin yhteistyön kaudestamme hyvä urheilutulos, vaikka alku on ollut vaikea, Seppänen sanoo.

– JYP elää nyt muutosvaihetta. Talvi ja kevät mennään vielä kuitenkin vahvasti nykykokoonpanolla.

Holtari voitti vuonna 2011 Stanley Cupin Boston Bruinsin organisaatiossa toimiessaan seuran Euroopan kykyjenetsinnän päällikkönä. Maajoukkueessa hän kuului pelaajatarkkailijana Leijonien johtoryhmään olympiapronssikausina Vancouverin 2010 ja Sotshin 2014 olympiavuosina.

Holtarille myönnettiin ansioistaan vastikään Suomen jääkiekkoliiton kultainen ansiomerkki.