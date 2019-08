JYPin kapteeniksi nousi nuori yllätysnimi: tässä on uusi kapteenisto

JYP on julkistanut kapteenistonsa kaudelle 2019–2020.

Kapteeniksi valittiin hiukan yllättäen vasta 24-vuotias puolustaja Juuso Vainio. Viimeiset kolme kautta JYPin kapteenina on toiminut keskushyökkääjä Juha-Pekka Hytönen. Yhteensä hän on ollut C-kirjain paidassaan yhdeksän kautta.

Uusi kapteeni Vainio on HPK:n kasvatti, joka siirtyi Bluesista JYPiin kaudella 15–16. Vainio on pelannut miesten maajoukkueessa 14 ottelua ja Liigaa 273 ottelua. Vainio ei ole pelannut urallaan ainuttakaan Mestis-ottelua, vaan siirtyi A-Nuorista suoraan Liigaan. Vainio on U20-Nuorten maailmanmestari kaudelta 13-14.

Vainio kertoo yllättyneensä valinnastaan kapteeniksi, mutta pitää itseään johtajatyyppinä. Vainio kokee valinnan kertovan seuran halusta saada nuorennusta aikaan, JYPin tiedotteessa kerrotaan.

– Henkilönä olen aina ollut tiimin jätkä ja tullut toimeen kaikkien kanssa, Vainio toteaa.

– Pelillisiä vaikutuksia en valinnalla näe olevan. Enemmän vaikutukset näkyvät arkipäivän tekemisessä ja niistä vastuun ottamisessa, Vainio pohtii.

Varakapteeneiksi valittiin hyökkääjät Jani Tuppurainen ja Miska Siikonen. Tuppuraisella alkaa kymmenes kausi JYPin paidassa ja Siikosella käynnistyy debyyttikausi.

Tuppurainen on pelannut miesten maajoukkueessa 11 ottelua, KHL:ää 39 ottelua, Liigaa 666 ottelua ja Mestistä 112 ottelua. Tuppurainen, 39, on tällä kaudella Liigan vanhin pelaaja.

Siikonen, 23, aloittaa ensimmäisen kautensa JYPissä. KooKoon kasvatti siirtyi Jyväskylään Pelicansista. Siikonen on kauden 15–16 U20-Nuorten maailmanmestari. Liigaa on pelattuna 164 ottelua ja Mestistä 18 ottelua.