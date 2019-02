JYPin loukkaantuneet avainpelaajat tutkimuksissa - "Ketään ei jätetty Poriin sairaalaan"

JYPin keskiviikkoillan 4-3 -voitto Porin Ässistä näytti äkkiseltään käyneen kalliiksi, kun ykkösmaalivahti Eetu Laurikainen ja ykköspakki Juuso Vainio joutuivat jättämään leikin kesken toisessa erässä ja vanha maestro Eric Perrin loukkaantui vielä kolmannessa.

Vainio ja Perrin loukkaantuivat taklaustilanteissa, Laurikainen puolestaan poistui kaukalosta hieman Ässien 1-3 -kavennuksen jälkeen toistaiseksi tuntemattomasta syystä.

Laurikainen seurasi pelin loppuun vaihtopenkillä istuen ja liukui taiston tauottua kaukaloon juhlimaan voittoa. Vainiota ja Perriniä ei osumiensa jälkeen enää kaukalossa tai sen liepeillä nähty.

Kolmikon tilasta tai mahdollisten sairaslomien pituudesta hurrikaanileiristä ei herunut torstaina tietoa.

- Ei kommentoida, kun ei tiedetä vielä sen tarkemmin. Herrat ovat tutkimuksissa, huomenna ollaan viisaampia, joukkueenjohtaja-kakkosvalmentaja Jukka Ahvenjärvi sanoi.

- Voi olla, että kaikki ovat huomenna pelillä, voi olla, ettei kukaan. Jos pelaajalle tulee yli viikon poissaolo, niin tiedotamme siitä, hän tarkensi.

Laurikainen on ollut lokakuun lopulta lähtien liigamaalivahtien ehdotonta eliittiä, Vainio puolestaan on joukkueensa peliaikaykkönen ja toiseksi tehokkain puolustaja. Uransa viimeistä kautta pelaava 43-vuotias Perrin on JYPin sisäisen pörssin kolmantena. On selvää, että yhdenkin pitkä pakkohuili olisi JYPille raju suonenisku, Laurikaisen kohdalla jopa kohtalokas.

Ahvenjärvi jaksoi silti repiä tilanteesta myös huumoria.

- Kahdella edellisellä Porin reissulla on pitänyt lähtiessä jättää yksi pelaaja sairaalaan. Nyt ei tarvinnut jättää ketään, vaikka Perrinin tärskyn kohdalla jo mietin, että nytkö se osui kohdalle, Ahvenjärvi murjaisi.

Eli onko mahdollista, että JYP selvisi koko rytäkästä säikähdyksellä?

- Ei siellä kukaan säikähtänyt. En huomannut meidän vaihtoaitiossa yhtään säikähtänyttä ihmistä, hän veisteli.