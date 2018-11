JYPin on pakko jatkaa voittojen tiellä - Tuokkola maaliin pitkästä aikaa

ASETELMA: JYP sai torstaina pätkäistyä kuuteen otteluun venyneen tappioputkensa poikki, mutta luovutti silti yhden pisteen SaiPalle kotiinviemisiksi. Vaikka loppu tupuloinniksi menikin, hurrikaanijoukkue osoitti silti, että se osaa yhä pelata jääkiekkoa. Etenkin, jos vastustajan paineistaminen on vaatimattomalla tasolla.

Tämän illan vastustaja Ilves on eräs liigan luisteluvoimaisimpia joukkueita ja sillä on kaikki eväät sotkea JYPin hyökkäysten rakentelu. Karri Kiven nuori miehistö rallatteli menemään erittäin väkevän alkukauden, kun se voitti ensimmäisen kuukauden aikana kahdeksan ottelua yhdestätoista. Sen jälkeen tuloksenteko on yskinyt, yhdeksästä edellisestä kamppailusta on vain kolme voittoa.

Pitkään neljän sakissa porhaltanut tupsukorvalauma on valahti eilisen Tappara-tappionsa myötä sarjataulukossa jo kahdeksanneksi, mutta se ei merkitse juuri mitään, niin tasainen on keskiryhmä. Sijat 3.-8. mahtuvat kolmen pisteen sisään. Ilveksen viimeisen kuukauden aikana esittämä piste per peli -tahti ei toki riitä tämän porukan kyydissä pysymiseen.

Viimeistä edellisenä majailevan JYPin tilanne tiedetään. Kierroksia on jäljellä vielä 39, mutta edes säällisen tuloksen varmistaminen ei salli enää kuin kourallisen tappioita. Mikäli joukkue mielii keväällä kuuden sakkiin, on sillä varaa jäädä tyystin ilman pisteitä enää kymmenkunta kertaa ja lopuista otteluista valtaosa pitäisi voittaa varsinaisella peliajalla.

Hurrikaanipaitojen toipilaina jatkavat Mikko Mäenpää, Jaakko Jokinen ja Joona Voutilainen. Ilveksen sairastupa on tällä haavaa tyhjä.

ARVIO: Ilves on tuskaillut tauon jälkeen maalinteon kanssa ja sillä on eiliseltä peli alla, mutta vierasjoukkuetta tohtii silti pitää hienoisena suosikkina. Luvassa on tasainen vääntö, jossa ylityötkään eivät ole kaukana. 3-2 suuntaan tai toiseen, niillä ylitöillä tai ilman.

SEURAA HEITÄ: JYPin kokoonpanossa on vain yksi muutos sitten torstain, kun Pekka Tuokkola luistelee maalinsuulle ja Eetu Laurikainen jää penkin päähän. Tuokkola on pelannut tällä kaudella yhden ottelun, josta on jo neljä viikkoa aikaa. Voutilaisen loukkaantumisen jälkeen Laurikainen on saanut pelata paljon ja on vakiinnuttanut hyvän perustason. Ottelu on jo viikon kolmas, mutta silti Laurikaisen huilivuoro kummastuttaa.

Kärppäkasvatti Arttu Ruotsalainen haki parin kauden ajan pelipaikkaa Ässistä, mutta vasta Ilveksessä homma loksahti kohdalleen. Viime kausi (9+11=20) antoi jo lupauksia, nyt 21-vuotias sentteri pelaa todellista läpimurtokauttaan. Maajoukkuedebyytti nähtiin viikko sitten ja Ruotsalainen kiskoi EHT:lla kuin vanha tekijä. Liigassa tulosta on syntynyt syksyn mittaan tasaisesti, kun pisin pisteetön putki on kolme ottelua. Ruotsalainen on kerännyt toistaiseksi saldon 8+9=17 ja uusi piste-ennätys syntyy ihan lähiaikoina.