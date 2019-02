JYPin pitäisi olla isäntä talossa – Dufvalla edessä historiallinen ottelu

ASETELMA: Jukurit nakkasi hanskat tiskiin ja aloitti tyhjennysmyynnin, kun Mika Partanen lähti lainattiin Lausanneen ja Aleksi Salonen lähti ihan kokonaan TPS:aan. Partanen on 12 osumallaan edelleen Jukureiden paras maalintekijä, Salosesta puolestaan ei saatu missään vaiheessa irti aivan sitä, mitä haettiin.

Sarvipäillä on matkaa pudotuspeliviivalle 12 pistettä, joten sen saavuttaminen on kovin teoreettista. Runkosarjan viimeisen neljänneksen aikana rooli on lähinnä kiusaajan. Sellainen vastustaja on joskus paineen alla ja tavoitteesta pelaavalle joukkueelle yllättävänkin hankala.

Silti JYPin pitäisi pystyä olemaan nyt isäntä talossa, vaikka vieraskaukalossa pelataankin. Dufva-startin tulokset hämäsivät alkuun kolmella voitolla, RD:n toisesta tulemisesta neljä viimeisintä kamppailua on sellaisia, jotka JYP olisi voinut hävitä, vaikka käkeen on tullutkin vain kahdessa edellisessä. Se voitti ne ennen muutta äärimmäisen uhrautuvan puolustuspelin turvin, mutta hyökätäkin pitäisi. SaiPaa vastaan keskiviikkona se onnistui kohtuullisesti, mutta puolustamisen osalta tuli takapakkia.

Oman värinsä otteluun antavat herrat Jukka Holtari ja Risto Dufva. Tänään Jukureiden urheilutoimenjohtajana aloittanut Holtari oli JYPin mies vielä alkuviikosta ja työskenteli hurrikaaniseurassa kahteen eri otteeseen kaikkiaan 18 vuotta. Dufva puolestaan saapuu ensimmäisen kerran pitkällä urallaan kotikaupunkiinsa Mikkeliin vierasjoukkueen päävalmentajana.

Hurrikaaniluotsi villinä pyörinyt kokoonpanoruletti rauhoittui. Ainoa muutos sitten keskiviikon on Jake Newtonin nousu Nolan Yonkmanin tilalle kolmospakkipariin Mikko Kaltevan vierelle. Yonkman puolestaan on nyt seitsemäs puolustaja.

ARVIO: Kohtaaminen on joukkueille kauden kuudes. JYP on voittanut kaksi kertaa jatkoajalla ja kerran voittomaalikisassa, Jukureilla puolestaan on kaksi varsinaisen peliajan voittoa. Sarvipäiden syyskuussa Hippokselta hakemaa 4-1 -voittoa lukuun ottamatta kaikki kamppailut ovat päättyneet yhden maalin erolla. Tasaista on tänäänkin, mutta JYP palannee voittojen tielle 3-1 tai 3-2 -lukemin.

SEURAA HEITÄ: Otetaanpa esiin todellinen klassikko, JYPin luottopakki Mikko Kuukan runkosarjamaalit. Edellinen kun syntyi edesmenneen Bluesin riveissä 8. maaliskuuta 2014 ja maalittomia otteluita on jonossa jo 221. Se on liigaennätys laatuaan. Keskiviikkona SaiPaa vastaan Kuukka laukoi kolme kertaa, kaksi viivasta ja yhden B-pisteen yläkaarelta. Viimeisin olisi voinut vaikka upotakin. Joko tänään taas räpsähtää?

Tappara-lupaus Kristian Tanus siirtyi helmikuun puoliväliin ulottuvalla lainasopimuksella Jukureihin viikko sitten. 18-vuotias pienikokoinen hyökkääjä pystyy pelaamaan niin keskellä kuin laidassakin. Tapparassa otteluita kertyi kuusi, Jukureissa niitä on toistaiseksi kaksi. Tanus häärii tänään kolmosketjun keskellä laidoillaan Teemu Henritius ja Miika Roine. Mestiksessä nuori mies on tehnyt kovaa tulosta, kun 32 ottelussa Lekin riveissä on kasassa saldo 13+29=42.