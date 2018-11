JYPin reissuviikko starttaa Savosta - Kumman putki katkeaa?

ASETELMA: KalPa aloitti kauden pirteästi, mutta vajosi sitten melkoiseen murheen alhoon, kun se kiskoi lokakuun alusta marraskuun puoliväliin 13 ottelun jakson, joka tuotti peräti 12 tappiota ja vain neljä pistettä. Tähän otteluun se pääsee kuitenkin jo huomattavasti valoisammista lähtökohdista, kun alla on kolme peräkkäistä voittoa.

Osaksi, kenties suureltakin osin, KalPan vaikeuksia voi selittää jatkuvalla loukkaantumissumalla, jonka syihin Kuopiossa on toki syytä perusteellisesti paneutua. Joka tapauksessa vain viisi kenttäpelaajaa on ollut kokoonpanossa kauden jokaisessa liigaottelussa ja tälläkin hetkellä rivistä ovat poissa Mikael Seppälä, Frank Gymer, Balasz Sebok, Joni Ikonen ja Alexander Ruuttu. Heistä Seppälä, Ikonen ja Ruuttu eivät ole pelanneet vielä peliäkään tällä kaudella.

JYPin loukkaantumishuolet ovat olleet vähäisemmät, vaikka sairaslistalta löytyykin kolme tuttua, pitkäaikaista nimeä: Joona Voutilainen, Jaakko Jokinen ja Mikko Mäenpää. Kokoonpanossa on vain yksi muutos sitten lauantain, kun Alex Lindroos palaa ruotuun ja Roni Allén on huilivuorossa.

KalPa-kamppailu avaa JYPin osalta melkoisen härkäviikon, kun Kuopion retken ohella ohjelmassa ovat vierasottelut Helsingissä (pe) ja Vaasassa (la). Viikonlopun pelien välisen yön hurrikaaniryhmä yöpyykin Tampereella. Edessä on äärimmäisen tärkeä neljäpäiväinen.

Hurrikaani liitää toki neljän ottelun voittoputkessa, mutta se ajoi itsensä alkukauden taapertamisellaan sen verran ahtaaseen rakoon, että niin pitääkin, mikäli mielii jostain uskottavista sijoituksista pelata. Tappio siellä, toinen täällä ei vielä venettä kaada, mutta tappioputkiin JYPillä ei ole enää varaa.

JYPin neljän voiton putkea sävyttävät erikoiset erikoistilannetilastot. Alkukaudesta, kun mikään muu ei toiminut, JYP oli vahva niin yli- kuin alivoimallakin. Voittoputken aikana tämä osasto on kuitenkin kyykännyt. Neljän edellisen kamppailun ylivoimaprosentti on umpisurkea 7,14 ja alivoimakin täysin kelvoton 54,55.

ARVIO: KalPan ylivoima puolestaan on jauhanut tauon jälkeen yli 35 prosentin teholla ja alivoimakin ollut lähes 87-prosenttista. Voisiko erikoistilannepelaamisessa piillä tämän ottelun ratkaisu? Voisi, kun tasaista vääntöä tohtii ennustella. JYPin ylivoima ei ole näyttänyt likikään niin kehnolta kuin tilastot osoittavat, joten ratkaisu voi löytyä suuntaan tai toiseen. 2-2 -lukemissa mennään ylitöihin.

SEURAA HEITÄ: Jerry Turkulainen tekee edelleen kaukalossa rutkasti oikeita asioita, mutta tulos karttaa nyt pienikokoista hyökkääjää. Kahden ensimmäisen liigakautensa nousujohteiset pistemäärät 26 ja 33 ovat nykytahdilla jäämässä haaveeksi, kun saldon 2+7 kerännyt Turkulainen on vain reilun 20 pisteen vauhdissa. Maalittomien otteluiden putki on tällä haavaa 11 kierroksen mittainen. Marraskuun seitsemässä ottelussa Turkulainen on laukonut vain kuusi kertaa.

KalPan sisäisen maalipörssin kärkipaikkaa isännöi kapteeni Tommi Jokinen seitsemällä osumalla. Kippari on toki enemmän kiinnostunut joukkueen menestyksestä kuin omista tehopisteistään, mutta tasainen verkon heiluttelu taatusti lämmittää. Vuosi sitten Jokinen joutui odottamaan kauden avausosumaansa marraskuun lopulle ja otteluun numero 25 ja kauden maalimäärä jäi kahdeksaan. Se on tämän kauden osalta kasassa tuota pikaa.