JYPin rotaatio pyörii villinä otteluruuhkan keskellä - Hyökkäys kaipaa tulitukea

ASETELMA: Kun tiistain CHL-ottelu Luganossa lasketaan mukaan, JYP pelaa tänään jo kahdeksannen pelinsä 15 vuorokauden sisään. Niistä viisi on tahkottu vieraskentällä, Luganon lisäksi Kouvolassa, Mikkelissä, Raumalla ja nyt Lappeenrannassa. Kuormaa pyritään tasaamaan paitsi peluutuksellisilla keinoilla, myös melkoisen vinhasti pyörivällä rotaatiolla. Etelä-Karjalan retkelle kokoonpanosta vaihtui kolme pelaajaa sitten torstain Kärpät-ottelun.

Poissa ovat Eric Perrin, Miika Lahti ja Juuso Vainio. Heidän tilalleen nousevat Julius Nättinen, Janne Kolehmainen ja Joonas Viinikainen. Myös aloittava maalivahti vaihtuu, kun Joona Voutilainen korvaa Eetu Laurikaisen. Loukkaantuneiden listalla ovat Mikko Mäenpää ja Jani Tuppurainen.

Toissapäivän Kärpät-ottelu oli JYPiltä maaleja vaille kelpo esitys, eikä sarjakärkikään saanut aikaiseksi kuin yhden osuman. JYP löysi keinot vastata vastustajan voimakkaalla kiekkokontrollilla maustettuun tempolätkään ja on toki positiivinen asia. Mutta nolla jäi sarakkeeseen myös tiistaina Luganossa, joten hanat pitäisi saada auki ennen kuin asia kömpii ihon alle.

SaiPa on ollut suorastaan perinteisen syyspirteä ja majailee sarjataulukossa neljäntenä. Vastikään vuoden jatkosopimuksen tehneen Tero Lehterän miehistö on energinen, mutta tällä haavaa kovin siipirikkoinen. Hyökkääjistä Aatu Luusuaniemi, Ville Koho, Emil Oksanen, Roy Radke ja Elmeri Kaksonen miehittävät sairastupaa. Myöskään tuore pakkihankinta Brenden Kichton ei ole mukana vielä tänään.

ARVIO: SaiPa on ollut väkivahva kotijoukkue. Se on liigan ainoa ryhmä, joka ei ole vielä tällä kaudella menettänyt omassa rakennuksessaan pistettäkään. Neljä kolmen pisteen voittoa musertavalla maalierolla 16-5 kertoo paljon. Toki JYPin laiha 13 pisteen pussi on täyttynyt kahdeksan paunan verran vieraissa. Kisapuiston lauantai-illassa nähdään tasainen vääntö, jonka SaiPa vie 2-1 tai 3-2.

SEURAA HEITÄ: Samahan se tunnetusti on, kuka ne maalit tekee, mutta joskus JYPin hyökkäys kaipaisi tulitukea puolustukselta. Hurrikaanipaitojen ainoa pakkimaali on merkitty Anttoni Hongalle ja sekin oli oikeastaan Ilveksen Mark Floodin oma maali. Seitsemäs puolustaja Joonas Viinikainen on kokoonpanossa nyt neljättä kertaa ja pelannut toistaiseksi vain hajavaihtoja. A-junioreista 20-vuotiaalla on esittää viime kaudelta 32 pistettä ja tältä kaudelta seitsemän.

SaiPan ykkössentteri Tyler Morley pelasi yliopistovuosiensa jälkeen toissa kauden AHL:aa San Diegossa, mutta ura ei oikein urjennut, kun 48 ottelussa syntyi saldo 5+12=17. Viime kaudella EBEL-liigan Medvescak Zagrebissa alkoi sitten tapahtua: 54 runkosarjaottelussa 25+38=63 ja pudotuspeleissä tahti vielä kiihtyi, kun Morley paukutti kuuteen matsiin 6+5=11. Pieni sentteri pelaa isojen miesten peliä ja on kerännyt liigassakin jo 5+5=10 tehomerkintää.