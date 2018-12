JYPin syöksykierre on rauhoittunut, Jukurit hiihtää alamäkeä

ASETELMA: JYPin syöksykierteen jonkin sorttisen rauhoittumisen voi asemoida suunnilleen marraskuun maajoukkuetauolle. Sen jälkeen hurrikaaniryhmä on pelannut 12 ottelua, joista on kertynyt 18 pistettä. Saman verran kuin sitä edeltäneistä 18 kamppailusta.

Illan vastustaja Jukurit puolestaan on hiihtänyt samaan aikaan alamäkeä, kun 12 ottelun vertailujaksolta on satanut laariin vain yhdeksän pistettä. Tähän otteluun kotijoukkue lähtee peräti kuuden ottelun tappioutkessa. Oma pää on ollut lujilla, kun tusinassa pelissä omista on kaivettu 42 kiekkoa. Jos päästää keskimäärin rapiat kolme omiin ottelua kohden, on jukurimiehistön tulivoimalla melkoisen vaikea voittaa jääkiekko-otteluita.

JYP puolestaan on saanut omia luukkujaan kiinni viime aikoina. Siitä kielii esimerkiksi perjantaina esitys Kärppiä vastaan. Sarjakärki pystyi tekemään yhden pelitilannemaalin ja jäi ottelun kolmannessa erässä käytännössä ilman ainuttakaan maalipaikkaa. Se on kova suoritus Kärppien tasoista joukkuetta vastaan.

No, yhtä pelitilannemaalia enempää JYPkään ei tehnyt ja Kärpät raapaisi lopulta voiton voittomaalikisassa, mutta jälleen nähtiin väläys siitä, että tämäkin JYP voi parhaimmillaan olla uskottava jääkiekkojoukkue.

JYP saa maajoukkuetehtävistä takaisin kokoonpanoonsa Juuso Vainion ja David Tomasekin, toipilaiden kirjoissa ovat edelleen Jaakko Jokinen ja Mikko Mäenpää.

Jukureiden sairastuvalla on enemmän ruuhkaa. Alakerran luottoukot, "JYPin tappaja" Teemu Suhonen sekä ex-JYP Valtteri Hietanen ovat sivussa ja hyökkäyksestä puuttuu Janne Ritamäen ohella Henri Nikkanen.

ARVIO: Kohtaaminen on joukkueille jo kauden neljäs. Jukureilla on kaksi voittoa varsinaisella peliajalla, JYPillä yksi voittomaalikisan jälkeen. Kaikki kamppailut ovat päättyneet vierasjoukkueen hyväksi. Hurrikaaniryhmää voinee pitää hienoisena suosikkinina, mutta hikinen iltapuhde on edessä. 3-1 tai 3-2 JYPille.

SEURAA HEITÄ: Jossitteluahan se on, mutta JYP olisi kaivannut Tshekin maajoukkueen matkassa ollutta David Tomasekia Raksilan voittomaalikisassa perjantaina. Rankkarispesialisti on käynyt yrittämässä voittomaalikisoissa peräti kymmenen kertaa ja toimittanut kuusi kiekkoa pussiin. Tässä tilastossa hän on ykkönen yrityksissä, maaleissa ja vähintään viisi kertaa laukoneista myös onnistumisprosentissa. Nyt Tomasek on taas mukana, jos tiukka paikka tulee ja tokihan hurrikaanipaitojen sisäisen pistepörssin kakkonen on äärimmäisen tärkeä myös pelillisesti.

Vaikka Jukurit on viime aikoina enimmäkseen hävinnyt, on kapteeni Miika Roine kantanut oman osansa tuloksentekovastuusta. Roineen yhdeksän edellisen ottelun saldo on 5+3 ja näissä otteluissa Jukurit on tehnyt yhteensä 19 maalia. Samalla kuukauden aika jänteellä Mika Partanen on pelannut seitsemän ottelua ja kiskaissut 5+4. Nämä veljet kun saa kuriin, on jo aika pitkällä.