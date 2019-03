JYPin tilastodominaattori uskoo jatkopaikkaan - "On meillä siihen konstit"

Suomalainen jääkiekkokulttuuri ei - onneksi - ole niin tilastovetoinen kuin pohjoisamerikkalainen, mutta arvonsa on liigatilastoillakin. Kun puhutaan JYPin liigatilastoista, törmää monessakin kohdassa Muhoksen mieheen, joka kantaa nimeä Jani Tuppurainen.

Tuppurainen nousi runkosarjan päätöskierroksella KooKoota vastaan JYPin kaikkien aikojen tehokkaimmaksi pelaajaksi. 512 JYP-nutussa pelaamassaan ottelussa hän on naputellut 375 (136+239) pistettä. Pudotuspeleissä Tuppurainen on hurrikaanihistorian ykkönen pelatuissa otteluissa, pisteissä, maaleissa ja syötöissä. Numerot kirjoitetaan 102, 22+46=68. Samaan playoff-maalimäärään ovat pystyneet myös Ossi Louhvaara ja Tuomas Pihlman, mutta muissa Tuppurainen on yksinään piikkipaikalla.

JYP-ikoni?

- Noo... Pitkäänhän mä olen täällä ollut, mitä nyt yhden kauden KHL:ssa välillä. Kaksi kertaa ainoastaan on jääty ulos välieristä sinä aikana, että onhan me hyvin menestytty. Mutta ikoni? Enpä tiedä, ehkä näitä sitten uran jälkeen voi miettiä, kymmenettä kautta JYPissä pelaava Tuppurainen pyörittelee.

- Mutta olen mä tietysti aina pelannut keväällä paremmin kuin syksyllä. Se on ollut tarkoituskin, tilastodominaattori lisää.

Tämän kuun lopulla 39 vuotta täyttävä Tuppurainen allekirjoitti tammikuussa ensi kautta koskevan jatkosopimuksen.

- Päätös uran jatkosta oli helppo. Olen hyvässä kunnossa ja paikat ovat kunnossa. Kiitollinen täytyy olla seuralle, että on saanut niin kauan täällä pelata. Kaiken olen yrittänyt jättää joka ilta jäälle.

"Vähän outo fiilis"

Ennen ensi kautta on kuitenkin ohjelmassa jälleen playoff-kevät. Ensimmäisen kerran Tuppuraisen uralla se alkaa ensimmäiseltä kierrokselta, niin sanotuista sääleistä. Ensimmäisen kerran pudotuspelipaikan ratkeamista piti myös jännittää sivustaseuraajana, kun JYPin kohtalo jäi kehnon runkosarjan jälkeen päätöskierroksen Pelicans-Sport -ottelun varaan.

- Pistemäärä oli se mikä oli. Olihan se vähän outo fiilis, mutta itse ainakin ajattelin vain, että meillä on ne pisteet, mitkä meillä on ja niillä saa sen minkä ansaitsee. Numero ei valehtele, Tuppurainen tuumaa.

JYP jätti Sportin taakseen pisteen turvin. Kauden keskinäisistä kohtaamisista vaasalaiset voittivat kaikki. Muitakin 2010-luvun liigatulokkaita, KooKoota ja Jukureita vastaan hurrikaaniryhmällä oli nihkeää. Kärkipään joukkueita vastaan sujui usein paremmin, mutta 12:s peräkkäinen suora puolivälieräpaikka jäi JYPille haaveeksi.

- En tiedä, miten peli aina ajautui näitä vastaan"eri peliksi". Tasaisuus ja varmuus puuttui koko runkosarjan, vaikka välillä näytti siltä, että nyt se lähtee. Ei lähtenyt. Mutta kovissa paikoissa oltiin parempia kuin vähemmän kovissa.

Luistelu ja kriittiset alueet

Ottelusarja Lukko vastaan potkaistaan käyntiin tänään. Kun jatkoon pääsee kahdella voitolla, kaikki voi olla ohi jo sunnuntai-iltana ja on viimeistään tiistaina.

- Heti pitää lähteä täysillä pellaamaan. Hanat auki saman tien. Paras seitsemästä sarjassa voi kaksikin peliä katsella. Joskus SaiPaa vastaan katseltiin kolmekin peliä. Nyt peli pitää olla heti ihan tapissa, Tuppurainen tietää.

Runkosarjan viimeisessä kohtaamisessa helmikuun lopulla Hippoksella Lukko luisteli JYPiltä jalat alta ja otti melkoisen suvereenin 6-3 -voiton.

- Luisteluun pitää vastata luistelulla, Tuppurainen linjaa.

Runkosarjassa vietettiin maalijuhlia, mitäs nyt tehdään? – Päävalmentajista paljastui yllättävä yksityiskohta

Totta, mutta silloin kun pelkkä raaka luisteluvauhti ei riitä - kuten se ei kokonaisuudessaan JYPillä Lukkoa vastaan riitä - pitää keksiä muitakin konsteja.

- On meillä konstit siihen, miten tästä mennään jatkoon. Sijoittuminen on tärkeä asia ja maalinedustojen ja kentän muiden kriittisten alueiden hallitseminen. Tempo tulee olemaan kova, pitää olla fiksu, Tuppurainen sanoo.

Ja jos JYPissä vähän raskasjalkaisempiakin kavereita on, Tuppurainen ei kuulu siihen ryhmään. Putki liikkuu livakasti vielä lähes nelikymppisenäkin.

- Siihen olen harjoittelussa panostanut, että nopeus säilyy, vaikka ikää tulee. Jos multa se loppuu, niin sitten loppuu kyllä kaikki. Vielä olen pysynyt nuorempien kyydissä, veteraani virnistää.