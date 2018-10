JYPin urheilupomo ei selittele JYPin sijaa sarjataulukossa: "Noin 5–7 pistettä on jäänyt saamatta heidän virheidensä takia"

Kesken haastattelun Jukka Holtari sanoo puolihuolimattomasti lauseen, joka pitää paikkansa.

– Ihmisillä on taipumus analysoida huonompia hetkiä herkemmin ja perusteellisemmin kuin parempia.

JYPin urheilutoimenjohtaja on nyt hieman puolustuskannalla. Hurrikaanijoukkueen syksyä ei voi tuomita patahuonoksi, vellovaksi kylläkin.

– Peli on paras peili ja sarjataulukko rehti mittari, Holtari tiivistää.

Ja samalla myöntää.

– Tällä hetkellä olemme sekä pelillisesti että tuloksellisesti pikkuisen jäljessä. Parantamisen varaa on.

Vilkaistaan siis Liigan taulukkoa.

Kymmenen kierrosta on pelattu ja Jyväskylän ylpeys löytyy sijalta yksitoista– 13 pisteellä, kahdella kolmen pisteen voitolla.

Lokakuussa 2017 JYP keikkui vastaavassa vaiheessa Liigan kärjessä 24 pisteellä (kadottaen tosin pian tämän jälkeen otteensa).

Lokakuussa 2016 jyväskyläläisyhdistelmä oli kymmenen kierroksen jälkeen yhdestoista 14 pisteellä.

Eurooppalaisessa CHL-liigassa hurrikaanijoukkueella ei vuosi sitten ollut isoja hankaluuksia alkulohkovaiheessa. Nyt jatkopaikka jäi ensi tiistaina Hippoksella pelattavan viimeisen kamppailun varaan. HC Lugano voitti toissa iltana JYPin kotonaan 2–0. Samojen joukkueiden iskiessä yhteen Jyväskylässä, asetelma on pläkki: voittaja jatkaa, häviäjä putoaa.

Viime lauantain Tappara-voiton (jatkoajalla 4–3) jälkeen päävalmentaja Lauri Merikivi totesi, että ei ole niinkään tärkeää, miten monta pistettä ottelusta irtosi. Oleellisempaa hänen mukaansa oli se, että JYPin pelillinen taso nousi merkittävästi.

– Tappara-ottelu oli ensimmäinen peli tällä kaudella, jossa näin vanhan kunnon JYP-sisun ja luonteen nousevan esiin, Holtari kuvailee.

Urheilupomo sanoo, että syksy on ollut nuorten pelaajien kasvun aikaa.

– Noin viisi–seitsemän pistettä on jäänyt saamatta heidän virheidensä takia.

Holtari ei syytä nuoria.

– Nämä kokemukset antavat jossain vaiheessa takaisin.

– JYP on nuorille lahjakkuuksille hieno paikka. He saavat mallin siitä, kuinka paljon vaikkapa Juha-Pekka Hytönen laittaa itseään lajille. Ja kuinka peli siinä tapauksessa antaa aina takaisin.

JYPin kohdalla on hoettu kyllästymiseen asti pelinopeudesta – tai sen puutteesta.

– Kokeneet pelaajat ovat suoriutuneet hyvin, Holtari alustaa vastauksensa.

– Joukkueen tempo riittää. Kyse ei ole pelkästä absoluuttisesta luistelunopeudesta, vaan myös taidosta, pelin lukemisesta ja luistelukestävyydestä. Olisi yksioikoista sanoa, että ainoastaan huippunopeus toisi onnen.

– Sitä paitsi siellä on seassa paljon hyväjalkaisia nuoria.

Holtari nostaa pöydälle ”pelillisen haarukan”, joilla mestaruuksia on tapana voittaa.

– Haarukassa on neljä piikkiä, joissa kaikissa on oltava pito: hyvä maalivahtipeli, toimiva pelisysteemi, joukkueen luja luonne ja erikoistaidot (esimerkiksi yli- ja alivoimapeli sekä aloitukset).

Vihjailut välikaudesta Holtari tyrmää miketysonmaisesti.

– Ollessani Boston Bruinsin organisaatiossa, ymmärsin, että jälleenrakennuskausia ei tässä urheilussa ole olemassakaan, hän lähes jyrähtää.

– On vain tässä ja nyt. Yhdysvaltain itärannikolla töiden stressaama bostonilainen menee aina halliin nauttiakseen ja viihtyäkseen. Sama juttu keskellä Suomea: katsojalle on aina tarjottava hyvää, siis paras osaaminen.

– Tähän sisältyy myös tietty vaikeus. Aina kaikki ei suju kuin tanssi, koska Liigassakin tehdään lujasti töitä jokaisen joukkueen pukukopissa.

– Juuri tämä tekee urheilusta niin kiinnostavan.

Kolme vuotta sitten Ylen jääkiekkoasiantuntija Juha Lind soitti JYPin urheilutoimenjohtajalle Jukka Holtarille.

– Ketäs pelaajia teillä on, joita kannattaa tulla katsomaan, ex-leijona Lind tivasi.

– No, onhan meillä vaikkapa kanadalaisjärkäle Nolan Yonkman, Holtari vastasi.

Holtarin mukaan vastaus ei uponnut Lindiin.

Hurrikaanipomo kertoo tarinan todistaakseen, että tänään tilanne on toinen. Hänen mukaansa JYP on täynnä kiinnostavia ja meritoituneita pelaajia.

– Täällä on urheiluviihteelle tarjontaa, Holtari sanoo.

– Samaan aikaan olemme kymmenessä vuodessa kasvattaneet kymmenisen NHL-sopimuksen saanutta pelaajaa.

Holtari ei täysin hyväksy kritiikkiä siitä, että JYP on ”päästänyt” monta omaa lahjakkuuttaan muihin liigaseuroihin.

– Varmasti olemme tehneet virheitä. Mutta on muistettava, että seurassa on ollut iso joukko nuoria pelaajia, jotka ovat halunneet nousta huipulle – ja heidän mielestään nousun on yleensä tapahduttava heti, hän toteaa.

Holtari on käynyt läpi kaikkien liigajoukkueiden nykyiset rosterit.

– Meidän ringissämme olevista pelaajista 48 prosenttia on kiekkoillut jossain vaiheessa omissa A-nuorissa.

– Liigassa vain Kärpillä, HPK:lla ja KalPalla on tässä paremmat prosentit. Muut 11 seuraa ovat meidän takanamme.