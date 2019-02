JYPin yhden maalin kirous sai taas jatkoa – Katso videokooste ottelusta

Kelpo avauserä ja hiljalleen hiipuva peliote. Siinäpä JYP Turun retki lyhyesti tiivistettynä. Se päättyi 1–4-tappioon ja kotiin tuomisina oli pyöreät nolla pistettä.

Kaikkein huolestuttavinta hurrikaanipaitojen kannalta on se, että edellisen seitsemän kierroksen aikana joukkue on tehnyt jokaisessa kamppailussaan vain yhden maalin lukuun ottamatta viikon takaista 6–2-voittoa Pelicansista. Tälläkin kertaa hyökkäyspeli jäi ensimmäisen erän jälkeen kovin köykäiseksi ja se on myös suurin syy tappiolle. Luovuus ja terävyys loistivat poissaolollaan.

On totta, että JYPiltä puuttui kokoonpanosta Jani Tuppuraisen, Jerry Turkulaisen, J-P Hytösen ja Ossi Louhivaaran kaltaisia kulmakiviä, mutta melko liuta poissaolijoita oli myös TPS:lla. Ilari Filppula ja Santeri Lukka etunenässä. Kotijoukkue oli silti parempi paikalla olijoista, siitä ei ole koahta puhetta.

JYPin onni onnettomuudessa oli se, että taistelussa viimeisestä pudotuspelipaikasta pisteen päässä niskaan hengittävä Vaasan Sport hävisi myös oman ottelunsa HIFK:n vieraana. Toisaalta sarjakympin JYPin ja seitsemänneksi nousseen HIFK:n välinen hajurako venyi jo kymmeneen pisteeseen. Väliin mahtuvat Ilves ja SaiPa, jotka ovat kahdeksan ja seitsemän pistettä edellä.

Suora puolivälieräpaikka on jo yksitoista pistettä karussa ja on käytännössä mahdoton kiinnikurottavaksi, kun otteluita on tähteellä vain yksitoista.

Ennen muuta vieraspelaamisessa hurrikaanileirillä riittää pohdittavaa. TPS-ottelu oli viides matkapeli Risto Dufvan toisen tulemisen jälkeen ja niistä on kasassa vain viisi pistettä. Jälleen pieni onni onnettomuudessa on se, että JYP pelaa yhdestätoista ottelustaan kuusi kotona.

Newton hukkasi läpiajon

Maalinteon Artukaisten keskiviikkoillassa aloitti JYPin tämän kauden ykköspyssy Robert Rooba kauden 15. maalillaan, kun avauserää oli pelattu vajaat seitsemän minuuttia. Illan tehomies (1+3) Petrus Palmu kuitenkin tasoitti ylivoimalla toisen erän puolivälin jälkeen.

JYPin hiipunut hyökkäyspeli otti hetkeksi tulta toisen erän lopulla, mutta lisämaaleihin joukkue ei pystynyt, eikä kovin moneen maalipaikkaankaan. Kolmannessa erässä TPS oli paikoissaan tehokas ja piti JYPin poissa parhailta tonteilta. Jake Newtonilla oli läpiajo aivan hetki ennen Teemu Väyrysen 2-1 -voittomaalia, mutta Newton nosti rystypuolelta ohi maalin.

Vain vajaat 40 sekuntia Väyrysen maalin jälkeen näykkäisi oma koira, kun aina pirteästi JYPiä vastaan pelaava Aleksi Salonen viimeisteli 3-1. Lauri Pajuniemi herkutteli reilu minuutti ennen loppua vielä 4-1 tyhjiin.

Hurrikaanipaitojen kamppailut jatkuvat perjantaina, kun Hippoksella vierailee JYPin historian ensimmäisen mitalijoukkueen 30-vuotisjuhlaottelussa KalPa.