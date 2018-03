JYPissä liigakiemurat haistellut maalivahti käänsi Kärppien kurssia ja uransa nousuun

Kärppien SM-pudotuspelit jääkiekkoliigassa loppuivat viime vuonna alkuunsa. Nyt runkosarjavoittaja on välierissä. Yksi syy siihen löytyy maaliluukulta.

Kauden mittaan joukkueensa ykkösvahdiksi kiilannut, JYPissä liigakiemuroita ensi kerran kaudella 2015–16 haistellut Veini Vehviläinen on osaltaan kääntänyt oululaisen menestysseuran kurssin, ja siinä sivussa oman uransa.

Ensi tiistain ensimmäiseen HIFK-välierään valmistautuva Vehviläinen oli muuri puolivälieräsarjassa Ässiä vastaan: neljä pelattua ottelua, joissa 82 torjuntaa ja kolme maalia omiin, mistä torjuntaprosentiksi huima 96,67. Lukemalla hän on pudotuspelien maalivahtitilaston kärkimies.

– Loistava maalivahti, joka kasvaa seuraavan sukupolven kärkeen. Älyttömän päämäärätietoinen ja kovasti töitä tekevä huippulahjakkuus, Kärppien kaiken nähnyt kapteeni Lasse Kukkonen ylistää 21-vuotiasta Vehviläistä.

Urakehitys sukelsi

Helsingin Ilmalan jäähalli 2. tammikuuta 2016. Alle 20-vuotiaiden MM-puolivälieräpeli Suomi–Kanada on melkein toisen erän puolivälissä.

Vehviläinen luistelee Suomen maalilta vaihtoon, kun kiekko menee Lawson Crousen laukauksesta sisään turhan helposti, ja Kanada johtaa 3–2. Vehviläisen maalivahtina korvannut Kaapo Kähkönen todistaa, kuinka Suomi voittaa 6–5 ja etenee lopulta maailmanmestaruuteen saakka.

Ilmiömäisenä juniorilahjakkuutena pidetyn Vehviläisen urakehitys sukeltaa joksikin aikaa. Viime kesänä tarjoutui tilaisuus pelata Kärpissä.

– Kun kuulin, että Kärpissä oli kiinnostusta, ei tarvinnut kauan miettiä. Näin, että siinä minulla oli tosi hyvä mahdollisuus. Kaikki puitteet olivat kunnossa, joten oli itsestä kiinni, miten onnistuu.

Työnteko on tulokkaalle maittanut.

– On ilo nähdä, kuinka laadukkaasti Veini tekee töitä. Hän on valmis laittamaan itsensä likoon, kippari-Kukkonen todistaa.

Kilpailutilanne kirittää

Vehviläisen peliminuutit eivät parin vaisumman kauden jälkeen olleet Kärpissä kiveen hakattu. Jussi Rynnäs oli ehtinyt voittaa Kärpissä Suomen mestaruuden jo 2014, ja porilaislähtöisellä hujoppitorjujalla oli kokemusta niin NHL:stä kuin KHL:stäkin.

– Näen kilpailutilanteen hyvänä. Joka päivä on kova haaste, kun kilpailemme peliajasta keskenämme, mutta olemme samalla hyviä kavereita. "Rynkky" on kokenut veskari ja nähnyt maailmaa niin paljon, että hänen seuraamisensa on itselleni kasvattavaa, Vehviläinen kertoo.

Ei Rynnäskään osattomaksi peliajasta ole jäänyt. Runkosarjassa hänelle kertyi lähes 1 560 peliminuuttia, Vehviläiselle noin 2 030.

Nuorekkaassa Kärpissä tuoksahtaa hyvä joukkuehenki.

– Kun paiskitaan hommia yhdessä ja kunnioitetaan toisia, silloin nousee myös yksilöitä esiin. On onni että saa olla tuollaisessa joukkueessa mukana, sanoo Vehviläinen, jolla on Kärppien kanssa sopimus vielä kahdesta seuraavasta vuodesta.