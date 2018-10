Jari Lindström hyvästeli yllättäen JYPin: "Ei huonoja fiiliksiä"

Myyntijohtaja Jari Lindström, 37, hyvästeli yllättäen JYPin. Kymmenen vuotta JYP Jyväskylä Oy:ssä työskennelleelle Lindströmille maanantai oli viimeinen työpäivä hurrikaaniseuran toimistossa.

– Lindström teki ison työn JYPin hyväksi. Eikä tapaukseen liity minkään valtakunnan dramatiikkaa, toimitusjohtaja Aku Vallenius vakuutti.

Myös Lindström itse korosti eron tapahtuneen yhteisymmärryksessä.

– Ei huonoja fiiliksiä. Päinvastoin, sain elää mahtavan jakson jääkiekkoseurassa. Siitä kiitos kaikille seuraihmisille pääomistaja Jukka Seppäsestä lähtien, Lindström sanaili.

– Vaikka kyse ei ole omalla kohdallani burn outista, on sanottava, että kymmenen vuotta jääkiekon hektisessä maailmassa on kenelle tahansa pitkä aika. Nyt on vuoro antaa enemmän aikaa perheelle ja hakea parin kuukauden loman jälkeen uusia haasteita. Vielä en tiedä, mihin seuraavaksi ryhdyn.

Eron ajankohta on Lindströmin mukaan looginen.

– Uusi kausi on jo hyvässä vauhdissa ja kauden myyntityö isolta osalta tehty.

Valleniuksen mukaan JYP ei ainakaan toistaiseksi rekrytoi toimistoon uutta henkilöä.

– Meillä on hyvä tilanne, kun Jari Jääskeläinen aloitti kesällä uutena ihmisenä myyntipuolella, toimitusjohtaja kertoi.

Vaihtuvuutta JYPissä on tällä sektorilla riittänyt. Viime kauden jälkeen rivistä poistui Timi Marttinen.