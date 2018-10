Jatkaako JYP raahustustaan, mihin kulkee Lukon vuoristorata?

ASETELMA: JYPin tämän syksyn korpivaelluksesta on sanottu ja kirjoitettu pian kaikki mahdollinen. Hurrikaaniryhmä isännöi Lukkoa neljän ottelun tappioputken päätteeksi ja edellisestä kolmen pisteen voitosta on jo yli kuukausi aikaa. Kotihallista täysiä potteja ei ole tältä kaudelta lainkaan.

JYPin ilonaihe on ollut erikoistilannepelaaminen, joka on isossa kuvassa liigan kärkipäätä. Ylivoima tosin on yskinyt edellä mainitun tappioputken aikana ja ylivoimaan liittyy prosentuaalisesta tehokkuudesta huolimatta toinenkin ongelma. Verrattuna liigan kärkipään joukkueisiin tai vaikkapa illan vastustajaan Lukkoon JYP on pystynyt tuottamaan vastustajalle jäähyjä huomattavan vähän, vain 48 rangaistuksen edestä, kun esimerkiksi Lukon vastaava lukema on 65.

Jos JYPin taival on ollut raahustamista, on Lukko puolestaan ajellut vuoristorataa. Se aloitti kauden neljän tappion putkella, mutta on sen jälkeen voittanut kuusi ottelua yhdestätoista. Viime viikon kamppailuissaan se mässäili maaleilla kaatamalla Sportin 5-1 ja HIFK:n 5-3, mutta eilen Lappeenrannassa SaiPa oli parempi 4-1. Tämä on ollut tyypillistä raumalaisille, yhden tai kahden maalihanan ryöpsähdyksen jälkeen se on mennyt toviksi tukkoon. Ei tosin kertaakaan kovin pitkäksi aikaa.

Hurrikaanipaidoille liigaviikko tarjoilee hyvin kypsynyttä saalista. Lukkoa rasittaa eilinen kamppailu ja sen päälle reissaaminen Etelä-Karjalasta Keski-Suomeen. Lauantaina on samankaltainen tilanne Kuopiossa, kun KalPa ottelee perjantai-iltana Lahdessa ja JYP huilaa. Näihin hurrikaanin pitäisi ehdottomasti pystyä tarttumaan.

JYPin sairaslistalla ovat maalivahti Joona Voutilaisen ohella puolustajat Jaakko Jokinen ja Mikko Mäenpää. Lukolta puolestaan puuttuu puolustaja Rony Ahosen ohella kolme hyökkääjää: Justin Danforth, Jere Friberg ja Ville Vahalahti.

ARVIO: Lukon kuivat kaudet eivät ole tosiaan kovin kauan kestäneet ja 3-4 maalia joukkueen voi ounastella iskevän tänäänkin. JYP puolestaan on tappioputkensa aikana viimeistellyt vain kuusi osumaa ja jäänee tänäänkin yhteen tai kahteen, joten vierasjoukkue vie pisteet mennessään.

SEURAA HEITÄ: Roni Allen lienee ollut kaikessa hiljaisuudessa JYP-puolustuksen tasaisin suorittaja yhdessä Juuso Vainion kanssa. Kymmenessä ottelussa Allen on pelannut yli 15 minuuttia vain kaksi kertaa. 20-vuotiaan Napapiirin Panttereiden kasvatin lisävastuu tuskin ainakaan heikentäisi hurrikaanipaitojen mahdollisuuksia voittaa jääkiekko-otteluita.

Lukon ykkösketjun oikeassa laidassa hyökkäävällä Brandon DeFaziolla on taatusti liigan katu-uskottavin nimi, mutta mies on paljon muutakin. Kauden 15 ottelussa on syntynyt 4+5 tehopistettä ja DeFazio on Lukon ylivoimamaalien ykkönen kolmella osumalla. Tilastoista löytyy myös kaksi NHL-ottelua neljän vuoden takaa Vancouverin riveistä.