Jatkosopimuksen tehnyt Teräväinen johti joukkueensa harvinaiseen vierasvoittoon – katso video maalista ja upeasta syötöstä

Pari päivää sitten viisivuotisen ja 27 miljoonan dollarin jatkosopimuksen NHL:n Carolina Hurricanesin kanssa tehnyt Teuvo Teräväinen laukoi yhden maalin ja syötti kaksi, kun Hurricanes haki harvinaisen vierasvoiton Vancouver Canucksista maalein 5–2. Edellisen kerran Hurricanes oli voittanut vieraspelin Vancouverissa 15. lokakuuta 1999.

Ottelu oli Hurricanesin viimeinen ennen tähdistöottelun tuomaa lyhyttä taukoa.

Katso alta videot Teräväisen maalista ja upeasta syötöstä Dougie Hamiltonin maaliin.

Teukka syöttö

Teräväisen kausisaldo on 50 ottelun jälkeen 11 maalia ja 32 maalisyöttöä. Hurricanesin Sebastian Aholle kirjattiin kaksi maalisyöttöä. Aho on kerännyt 50 ottelussa 22 maalia ja 35 maalisyöttöä.

Joel Armian, Jesperi Kotkaniemen ja Artturi Lehkosen Montreal otti Arizonasta 2–1-kotivoiton. Suomalaispelaajat jäivät ottelussa tehoitta.

Montreal on voittanut kuudesta viime pelistään viisi ja on itälohkon neljäntenä 61 pisteellä.

Saros oli "uskomaton"

Juuse Saros teki NHL-uransa yhden ottelun ennätyksen torjumalla 47 laukausta, kun Nashville Predators voitti Las Vegas Golden Knightsin 2–1. Nashvillen ykkösmaalivahdin Pekka Rinteen perintöprinssi on kuudessa viime pelissään pysäyttänyt 95,5 prosenttia laukauksista.

– Hän oli uskomaton. Joka kerta kun hän astuu sisään, hän on uskomaton. Hän on mahtava maalivahti, ja hänellä on mahtava työmoraali. Kakkosmaalivahdin asema ei ole aina helppo, ja olemme todella onnekkaita, että meillä on kaksi tuollaista maalivahtia, Predatorsin kapteeni Roman Josi sanoi Predatorsin nettisivuilla.