Jenkkipoika on viihtynyt Herningin yössä - "Heh, täällä on muutama hyvä pubi"

Suomi ja Yhdysvallat ottavat tiistaina iltapäivällä yhteen viimeisessä alkulohko-ottelussaan. Se ratkaisee Herningin B-lohkon voittajan. Yhdysvalloille riittää pistekin piikkipaikkaan, leijonat tarvinnee täydet kolme pistettä.

- En tiedä Suomesta paljoakaan. Katsotaan varmaan vähän videoita illalla ja ehkä vielä ennen peliäkin. (Teuvo) Teräväisen ja (Sebastian) Ahon tiedän, mutta muuten en ole Suomen kokoonpanoa edes vilkaissut, kakkosketjun hyökkääjä Johnny Gaudreau sanoo.

Ykkösketjussa viilettävä kapteeni Patrick Kane on paremmin kartalla.

- Suomi on kova joukkue, he pieksivät Kanadan aika railakkaasti. Hyvä testi meille, Chicagon supertähti linjaa.

Kisojen pistepörssiä tahoin 5+10=15 johtava Kanekin huomauttaa leijonien tehoduosta Teräväinen - Aho.

- Heitä pitää ottaa aika ja tila pois. Myös Suomen ylivoima on vaarallinen, joten pitää pysyä poissa boksista, Kane arvioi.

Kun Kanadalla oli heittää laatikkoon yksitoista tällä kaudella vähintään 20 NHL-maalia iskenyttä pelaajaa, on Yhdysvalloillakin heitä viisi: Kanen ja Gaudreaun ohella rajan ylittivät Cam Atkinson ja Alex DeBrincat sekä peräti 40 osumaa paukuttanut Anders Lee.

- Joukkue kasvoi yhteen nopeasti ja tämä on yksi parhaista porukoista, joissa olen pelannut, "Johnny Hockey" Gaudreau kehuu.

Kisakaupunki on kohdellut hyvin

Kehuja NHL-tähdiltä saa myös kisakaupunki. Herning on MM-historian pienin isäntäpaikkakunta.

- Tämä on ollut hieno paikka pelata. Faneilta on tullut hieno tuki ja kisat näkyvät katukuvassa joka paikassa. Täällä on ollut hauskaa, Gaudreau hehkuttaa.

- Ei ole ollut tylsää. Aina on hauskaa pelata jääkiekkoa ja aina on löytynyt vapaa-ajallekin tekemistä, hän lisää.

Suomalaismedian tiedustelutoiminta havainnoi, että jenkkipojat viihtyivät mainiossa Murphy's irkkupubissa niin lauantai- kuin sunnuntai-iltoinakin pikkutunneille.

- Heh, täällä on muutama hyvä pubi ja hyviä ravintoloitakin. Kuten sanoin, nopea joukkueeksi kasvaminen on tärkeä asia tällaisissa turnauksissa, Gaudreau virnistää.

- Yeah, olen tykännyt olla täällä, Herning on ylittänyt kaikki odotukset, Kane säestää.

Kolminkertainen Stanley cup -voittaja pelaa uransa toista MM-turnausta. Edellisestä ehti vierähtää kymmenen vuotta ja sillä välin matkaan tarttuivat juurikin nuo kolme kannua.

- Totta kai sitä pelaisi mieluummin Stanley cupin playoffissa, mutta MM-kisat on ihan hyvä korvike, Kane tuumaa.

Lohkovoitto kiinnostaa Yhdysvaltoja, mutta ei ole pakkomielle.

- Tietenkin yritämme voittaa lohkon, mutta ainoa tavoite täällä on voittaa mestaruus, kapteeni linjaa.