Jerry Turkulaisen putoaminen nuorten MM-joukkueesta ihmetyttää

Suomen toissakeväisen alle 18-vuotiaiden MM-kultajoukkueen päävalmentaja Jussi Ahokas tuntee jääkiekossa kilpaurheilun mitalin molemmat puolet.

Ahokas teki 2016 keväällä Yhdysvaltain Grand Forksissa pikkuleijoniensa kanssa historiaa. Se oli ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa kerta, kun Suomi on voittanut jääkiekon arvokisamestaruuden Pohjois-Amerikan maaperällä.

Vuosi sitten tunnelma oli toinen. Suomi sukelsi alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa ja karsiutui pudotuspeleistä.

Ahokas tuli MM-Montrealiin kolmen hävityn alkulohko-ottelun jälkeen sammutustöihin. Hän korvasi pikahälytyksellä päävalmentaja Jukka Rautakorven ja varmisti Latviaa vastaan pelatuissa MM-karsinnoissa Suomelle A-sarjapaikan tuleviin kisoihin.

Nuorten yhdeksännestä sijasta ei kehuja herunut. Pettymys oli äärimmäinen alle 20-vuotiaiden kotikisojen maailmanmestaruuden jälkeen.

Toisaalta Ahokas ei ollut jäänyt leijumaan toissa kevään kultamuistoihinsakaan.

– Tämä on ihan uusi projekti. Nämä ovat uudet 20-vuotiaiden MM-kisat, nuorten päävalmentaja Ahokas huomauttaa ennen A-lohkon Kanada-ottelua.

Turkulaisen taidot eivät kantaneet

Vuoden 2016 alle 18-vuotiaiden kultajoukkueesta on MM-Buffalossa mukana 16 pelaajaa. Sekään ei Ahokasta hänen mukaansa hetkauta.

– Olen osaa näistä pojista valmentanut 16-vuotiaasta lähtien. Toisaalta se ei ole taannut kenellekään vapaalippua tähän joukkueeseen.

Ennen jouluaaton matkaa Yhdysvaltain Buffaloon Suomen MM-joukkue leireili toista viikkoa puolen tunnin ajomatkan päässä Niagara Fallsissa.

– Leiri sujui hyvin, suunnitelmien mukaan. Saimme ajettua pelillisiä asioita sisään, aktiiviseen prässiin ja tempopeliin luottava Ahokas kuvailee.

Suomen MM-joukkueesta seitsemän pelaajaa on NHL:n ykköskierroksen varauksia, ja toiset seitsemän kiekkoilijaa on osunut NHL-haaviin draftissa toisella kierroksella. Se tarkoittaa, että kovan keskinäisen kilpailun tiivistämässä joukkueessa pelaajilla on tiukat roolit.

Esimerkiksi JYPissä pirteän syksyn pelannut hyökkääjä Jerry Turkulainen putosi kisajoukkueesta loppuhetkillä kolmen muun pelaajan kanssa. Taitavalle Turkulaiselle ei olisi löytynyt pelipaikkaa kahdessa kärkiketjussa.

– En kommentoi valintoja yksittäisen pelaajan kohdalta, mutta roolitukset olivat tärkeänä kriteerinä, Ahokas myöntää.

Välimäki kipparoi opiksi ottaneena

Suomen puolustaja-kapteeni Juuso Välimäki oli päävalmentaja Ahokkaan tavoin kokemassa 2016 alle 18-vuotiaiden kultahumun ja sen jälkeen viime vuodenvaihteen nuorten MM-sukelluksen.

– Turnaus ei vuosi sitten todellakaan mennyt suunnitelmiemme mukaan, varsinkin kun alla oli kotikisojen maailmanmestaruus. Yritän ottaa pettymyksestä oppia ja keskittyä tulevaan MM-turnaukseen, Pohjois-Amerikan WHL-junioriliigassa pelaava Välimäki kertoo Kansainvälisen jääkiekkoliitto IIHF:n verkkosivuilla.