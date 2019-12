Joel Armia jälleen maalin makuun – suomalaismaalivahdeilla riitti töitä NHL-kierroksella

Montrealin suomalaishyökkääjä Joel Armia teki kauden 12. maalinsa jääkiekon NHL:ssä, kun Montreal voitti Calgaryn 4–3. Armia viimeisteli 2–2-tasoituksen toisessa erässä. Artturi Lehkonen nappasi syöttöpisteen Armian täysosumaan ja jo hetki aiemmin Brendan Gallagherin kavennukseen.

Montrealin sankariksi nousi Max Domi, joka teki voittomaalin jatkoajalla. Armia on enää yhden osuman päässä viime kauden maalilukemastaan 13, joka on hänen yhden kauden ennätyksensä. Armia debytoi NHL:ssä kaudella 2014–15 ja on tehnyt neljällä viime kaudella vähintään kymmenen maalia runkosarjassa.

Armia on tyytyväinen siihen, miten Montreal on kääntänyt suuntansa oikeaan joulukuun aikana. Kahdeksasta viime ottelustaan se on voittanut kuusi, mutta tätä jaksoa edelsi kahdeksan peräkkäistä tappiota.

– Mielestäni tappioputken muutamissa viimeisissä otteluissa pelasimme myös hyvin. Homma oli kiinni vain siitä, että saimme muutaman voiton ja itseluottamuksemme takaisin. Jokainen pelaajamme tietää, että meillä on hyvä joukkue ja voimme voittaa pelejä, Armia paalutti NHL:n verkkosivuilla.

Perjantain vastaisen yön kierroksen toinen suomalaismaalintekijä oli Carolinan Sebastian Aho, joka niittasi 3–1-loppulukemat Coloradon verkkoon. Ketjukaveri Teuvo Teräväinen saalisti syöttöpisteen Ahon kauden 21. täysosumaan.

Islanders kellisti Raskin Bostonin

New York Islanders voitti Tuukka Raskin tähdittämän Boston Bruinsin 3–2. Tasainen ottelu venyi voittolaukauskisaan.

Ensimmäiselle erätauolle mentiin Bostonin johtoasemissa. Islanders kuitenkin tasoitit toisen erän alussa ja meni hieman ennen taukoa Bruinsista ohi. Boston tasoitti vielä kolmannessa erässä.

Bruinsin maalilla uurastanut Rask torjui ottelussa 19 kertaa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kahdeksaan otteluun, kun Islanders on voittanut Bruinsin.

Boston on voittanut yhden viidestä viime ottelustaan. Islanders puolestaan on ollut voitokas kolme kertaa viidestä.

Boston on Atlantin divisioonassa ensimmäisenä ja Islanders pitää Metropolien divisioonan toista sijaa.

Suomalaisvahtien pelit venyivät

Kierroksella usea muukin ottelu venyi jatkoajalle. Dallas Stars voitti Tampa Bay Lightningin 4–3, kun Tyler Seguin ratkaisi ottelun jatkoajalla. Jatkoaikaa pelattiin myös Columbus Blue Jackets–Los Angeles Kings ja Ottawa Senators–Nashville Predators -kamppailuissa.

Kingsistä 3–2-voiton vieneen Blue Jacketsin maalilla urakoi Joonas Korpisalo, joka torjui ottelussa 23 kertaa. Kings siirtyi johtoon toisessa erässä, ja Blue Jackets tasoitti kolmannessa.

Jatkoajalla Columbuksen sankariksi nousi kanadalainen Pierre-Luc Dubois, joka laukoi kiekon vasemmalta sisään.

Ottawalle numeroin 4–5 hävinneen Nashvillen maalilla paiski töitä Juuse Saros. Suomalaismaalivahti torjui 19 kertaa.

Maalirikkaan kamppailun ensimmäiselle tauolle lähdettiin Nashvillen 1–0-johtoasemissa. Toisessa erässä Ottawa vei Predatorsia, ja kolme kiekkoa upposi Saroksen verkkoon.

– En pitänyt siitä, kuinka pudotimme intensiteettiämme toisessa erässä. Emme luoneet mitään emmekä hyökänneet, Nashvillen valmentaja Peter Laviolette tuumi NHL:n verkkosivuilla.

Maalijuhla jatkui vielä kolmannessa erässä, jossa joukkueet tekivät yhteensä neljä maalia. Jatkoajalla kanadalainen Anthony Duclair ratkaisi ottelun Ottawan hyväksi laukaisemalla kiekon oikealta Saroksen verkkoon.