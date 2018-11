Joko nyt, JYP, joko nyt? - "Kyllä lähtee!"

JYP on omalla tumpuloinnillaan antanut tällä kaudella pois pisteen jos toisenkin. Nyt se oli kerrankin vastaanottavana osapuolena, kun Ilves ojensi pisteet Hippoksen isännille kolmannessa erässä.

No, JYP toki dominoi ottelun ensimmäistä puolituntista miten tahtoi, mutta ei pystynyt kiskomaan kuin 2-1 -johdon. Kun Ilves-pakki Oskari Laaksonen tulitti Ilveksen tasoihin vieraiden illan toisesta ylivoimatilanteesta, pääsivät tupsukorvat peliin mukaan. Syynä oli nimenomaan tehokas ylivoima ja JYPin kehno alivoima, myös Cam Barkerin 1-1 -tasoitus oli ylivoimamaali.

Mutta nuoren Ilveksen jänne ei sittenkään kestänyt. Syksyn mittaan kovia kokenut JYPin itseluottamus rakentuu jälleen pala palalta ja kun paikka oli, traktori painoi kaasun pohjaan ja meni menojaan. Maalivahti Riku Heleniukselle ja puolustaja Olli Vainiolle sattui pahemman laatuinen informaatiokatkos kolmannen erän puolivälissä maalin takana. Hurrikaanikippari J-P Hytönen painoi karvauspuuhiin ja siirsi kiekon tyhjän maalin eteen Ossi Louhivaaralle. Louhivaara takoi 3-2 ja se jäi myös lopulta 5-2 -lukemiin päättyneen kamppailun voittomaaliksi.

Ketsuppi vai shampanja?

Heti seuraavassa vaihdossa Julius Nättinen laukoi illan toisellaan 4-2 ja vain vajaa kolme minuuttia myöhemmin Nättinen viimeisteli hattutempun. Hän iski liigauransa ensimmäisen maalin vasta toissapäivänä SaiPan verkkoon.

Melkoinen ketsuppipulloilmiö, sano. Tai kuten useammankin lajin maalinsylkijä Lasse Riitesuo asian ilmaisisi, shampanjapulloilmiö.

- Kyllä mä puhun ketsuppipulloilmiöstä, Nättinen virnisti.

21-vuotias hyökkääjä on kulkenut puolentoista kauden ajan kivistä polkua. Viime kaudella AHL:n San Diego Gullsissa 55 ottelun saldo oli vain 4+8. Ennen torstaita edellinen maali oli peräisin kalenterivuoden 2017 lopulta.

- No, tein mä pari maalia alkukaudesta Anaheimin harjoitusotteluissa, mutta eihän niitä lasketa, Nättinen sanoi.

Alkujaan sentteri on pelannut viime ajat laidassa.

- Mulle sopii kumpi tahansa, mutta ehkä laidalta on vähän helpompi tulla peliin mukaan, kun on pidempi vaikea jakso takana, Nättinen arveli.

Esimerkki moisesta löytyy läheltä. Isoveli Joonas palasi takaisin kasvattajaseuraansa kolme vuotta sitten nimenomaan keskushyökkääjänä, mutta lopulta pelipaikka löytyi laidasta. Se vei vanhemman Nättisen maajoukkueeseen ja KHL:aan.

- Joku tuosta sanoikin, että menenkö samaa reittiä. Kyllä se mulle sopii, vajaan kolmen vuoden takainen nuorten maailmanmestari myhäili.

"Nyt on pakko"

Nättisen ohella hymy oli herkässä hurrikaanipaidalla jos toisellakin, ei vähiten uransa ensimmäisen liigamaalin laukoneella Roni Allénilla. Allénin 1-0 syntyi jo reilun minuutin pelin jälkeen ja antoi osaltaan pelille suuntaa.

- Kiva päästä tekemään maali, niitä on vähän vähemmän tullut tässä viime aikoina, tuumasi 20-vuotias puolustaja.

Allen on pelannut kahden edellisen kauden aikana 14 mestisottelua, joissa verkko ei ole heilunut. Viime kaudella A-nuorten SM-liigassa syntyi neljä osumaa. Vuosi sitten kahdeksan ottelun verran liigailmaa haistellut Napapiirin Panttereiden kasvatti on tämän syksyn aikana vakiinnuttanut paikkansa hurrikaanipaitojen takalinjoilla ja pelannut joukkueen taapertamisesta huolimatta tasapainoisesti.

- Pyrkimys on aina pitää se oma taso ja auttaa joukkuetta sitä kautta, vaikka kokonaisuus vähän tökkisikin. Viime peleissä on näkynyt hyviä merkkejä koko porukan pelaamisessa, Allén arvioi.

Lähteekö tämä tästä nyt?

- Kyllä lähtee!, Allén tokaisi kuin Kummelissa konsanaan, vaikka ei parikymppisenä voikaan muistaa viihdeohjelman kultaisimpia vuosia.

- Viimeistään nyt on pakko. Mihinkään suvantoihin ei voi enää vajota, hän linjasi.

Alivoima yskii

JYPin alkukauden ongelmavyyhti oli viidellä viittä vastaan pelaaminen. Se on jääkiekossa melkoinen dilemma, kun suurin osa ajasta kuitenkin tasakentällisin pelataan. Nyt 5-5 -peli on loksahtanut paremmin uomiinsa, mutta samalla aiemmin vahva alivoima on alkanut tökkiä.

JYP maajoukkuetauon jälkeinen ylivoimaprosentti on kelpo 20, mutta alivoiman vain 55,56. Tämän viikon kahdessa kotiottelussaan hurrikaaniryhmä pelasi alivoimaa kuusi kertaa ja neljä kertaa kiekkoa kaivettiin repusta.

Heikon alivoiman myötä peliin mukaan pääsi myös Hippoksen lauantaivieras Ilves, joka oli etenkin ottelun ensimmäisen puoliskon tasakentällisin jyrän alla, mutta hyödynsi kaksi ensimmäistä ylivoimatilannettaan.

- Alivoima on ollut vähän haastavaa nyt, mutta sen kanssa painetaan hommia, päävalmentaja Lauri Merikivi sanoi.

Erityisen huolestunut hän ei ollut.

- Kausi etenee, joukkueet käyvät tutummaksi toisilleen ja kaikki asiat on skoutattu. Alivoimaan pitää jatkossa kiinnittää erityishuomiota ja se on työn alla tuossa, päävalmentaja lisäsi.

Aikaa alivoima- ja muihin harjoituksiin JYPillä lähipäivinä on, kun seuraava ottelu on ohjelmassa vasta ensi perjantaina Tampereella Tapparaa vastaan.

