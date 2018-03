Joonas Kalliola jatkaa Jukureissa

Jääkiekkoliigan Jukurit on solminut kaksivuotisen jatkosopimuksen hyökkääjä Joonas Kalliolan kanssa. Kalliola on tällä kaudella pelannut Liigassa 60 ottelua, joissa hän on kerännyt tehopisteet 8+7.

Rauman Lukossa junioripelinsä kiekkoillut Kalliola siirtyi Jukureihin kaudeksi 2013–2014 ja pelasi mikkeliläisjoukkueessa kolme kautta Mestistä ennen nousua Liigaan, jossa hän on pelannut yhteensä 115 ottelua.

– Joonas Kalliolaa voidaan pitää jo näillä saavutuksilla mikkeliläisen jääkiekon legendana. Kasvanut seuran ja joukkueen myötä mestiskiekkoilijasta oikeaksi liigajääkiekkoilijaksi, Jukurien päävalmentaja Risto Dufva kommentoi.