Jukka Seppäsen mitta täyttyi – JYP-pomo soitti miehelle, joka vihaa häviämistä kaikkein eniten

JYPin puheenjohtajan Jukka Seppäsen malja täyttyi lauantai-iltana.

Hurrikaaniyhdistelmä oli juuri hävinnyt Kuopiossa KalPalle (2–3). Seppänen laski, että 39 liigakierroksen jälkeen JYPin pistekertymä on 1,28. Se ei ole seuran arvolle riittävä, ei riittävä kalliille joukkueelle – eikä riittävä siihen, että Hippoksella nähtäisiin keväällä playoff-kiekkoa.

Seppänen teki ratkaisunsa.

– Soitin sunnuntaina Risto Dufvalle ja kysyin, onko hänellä mahdollisuus tulla kevääksi töihin Hippoksella, JYP-pomo kertoi.

– JYPin kohdalla on nyt kysymys voittamisesta ja häviämisestä. Tunnen RD:n. Hän on tähän tehtävään erikoismies. Me kaikki vihaamme häviämistä, mutta Dufva vihaa sitä kaikkein eniten.

Eli hupsista: syksyllä 2011 dramaattisesti JYPistä lähtenyt Dufva palaa takaisin Hippokselle. Sopimus allekirjoitettiin maanantaina noin klo 12.00. Dufva käskyttää hurrikaaniryhmää tämän kauden loppuun asti.

– Aikuisen ihmisen täytyy olla aina onnellinen, kun saa töitä, Dufva, 55, murjaisi.

Syksyn hän toimi pelkästään Puolan maajoukkueen teknisenä neuvonantajana, ilman varsinaista palkkaa.

Seppäsen päätökseen liittyi se, että Lauri Merikivi, 36, sai väistyä uuden valmentajan tieltä.

– Urheilun viitekehys on raaka ja säälimätön, Seppänen muistutti.

– Periaatteessa kaikki oli Merikiven johdolla hyvällä mallilla – paitsi pistekertymä. Ja liika häviäminen vie mennessään kaikki hyvätkin asiat.

Voitot ja tappiot ratkaisevat sekä urheilullisen että taloudellisen menestyksen.

– En voinut antaa asioiden vain olla ja mennä, Seppänen selvitti.

– Kun huippu-urheilua toteuttavassa yhtiössä asetetaan rinnakkain yksilön ja seuran etu, seuran etu ratkaisee aina – niin raskasta kuin se henkilökohtaisella tasolla onkin.

Seppänen huomautti, että Merikivi ei ole ainoa epäonnistuja.

– Me kaikki olemme epäonnistuneet tällä kaudella, hän totesi ja alleviivasi omaa osuuttaan.

Erittäin painokkaan viestin puheenjohtaja lähetti kokeneiden pelaajien suuntaan.

– Odotan heiltä selkeää tason nostoa. Se mitä tähän mennessä on saatu, ei riitä yhtään mihinkään.

Taloudellinen aspekti on merkittävä tilanteessa, jossa JYPin kassa on vuotanut kahden viimeisen kauden aikana 857 000 euron verran.

– Näin kalliilla miehistöllä ei voi jäädä playoffien ulkopuolelle, ei vain voi. Mikään ei ole niin iso katastrofi, etteikö siitä voi selvitä. Mutta haluan seuran kääntävän kaikki kivet, että pelit jatkuvat myös runkosarjan jälkeen.

– Mikään ei takaa, että onnistumme, mutta onpahan ainakin helpompi elää, kun ollaan kaikkemme yritetty.

Kolumni: Oispa RD – No nyt on!

Dufvalle soittaessaan Seppänen esitti myös seuraavan kysymyksen.

"Luuletko, että tulemme kolme kuukautta keskenämme toimeen?"

– Tulemme hyvinkin, Mikkelin mies oli vastannut.

Syksy 2011 oli raju. Dufva jätti JYPin kahden liigaottelun jälkeen.

– Silloin oli kysymys paljon enemmästä kuin huonoista väleistä. Olimme vetäneet neljä vuotta korkeaoktaanisella polttoaineella kuluttavassa symbioosissa. Sitä seurasi molemminpuolinen väsymys, Dufva totesi.

Seppäsen mukaan henkilökohtaiset välit eivät tulehtuneet.

– Erimielisyyksiä oli, mutta ne miehet, jotka riitelevät keskenään, voivat myös sopia, JYP Jyväskylä Oy:n isoin omistaja sanoi.

– Eikä näillä asioilla ole sitä paitsi lopputuloksen kannalta väliä. Nyt paiskotaan JYPin eteen töitä ja silloin henkilökohtaiset tuntemukset ovat toissijaisia.

Dufva yllätti maanantaina.

– Kun lähdin JYPistä 2011, olin varma, että palaan vielä, mies heitti.

– Halkojakin olen hakannut joka kesä JYPin verkkareissa.

Dufva on innoissaan. Jyväskylä on hänen synnyinkaupunkinsa ja nyt täällä odottaa vuorimainen haaste.

– Tehtävä on erittäin kova, RD painotti.

– Pitää muistaa, että edelleenkin ne ovat pelaajat, jotka joukkueen playoffin vievät tai ovat viemättä.

– Minä voin tuoda yhteiseen keittoon oman kokemusmaailmani. Vielä en tiedä, miksi JYP on tähän tilanteeseen ajautunut. Mutta aion ottaa siitä pelaajien kanssa selvää.

Tämä kommentti takaa pelureille reipasta hikoilua.

Dufva johdatti JYPin seuran ensimmäiseen mestaruuteen 2009. Siitä joukkueesta on vielä mukana viisi pelaajaa: Juha-Pekka Hytönen, Jarkko Immonen, Ossi Louhivaara, Jani Tuppurainen ja Miika Lahti.

RD laski valmentaneensa jossain vaiheessa uraansa kymmentä nyky-jyppiläistä.

– Niin, ei kai se (Sinuhe) Wallinheimo enää pelaa, uusvanha hurrikaaniluotsi kyseli.