Jukurit oli parempi voittomaalikisassa – TPS:lle kahdeksas kotitappio tyhjän fanikatsomon edessä

Turun Palloseura on edelleen ilman kotivoittoa jääkiekkoliigassa. Keskiviikkona sarjapisteet Turkuhallista haki Mikkelin Jukurit, joka nappasi vierasvoiton voittomaalikilpailun jälkeen 3–2. Ratkaisuosuman laukoi voittomaalikisassa kolmesti onnistunut Jukurien Vadim Pereskokov.

– Hölmöiltiin vähän alussa, mutta onneksi pääsimme hyvin peliin mukaan. Kolme pistettä oli tarjolla, mutta pitää olla tyytyväinen kahteenkin. Sami Rajaniemen loistava maalivahtipeli takasi meille pisteet, totesi Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta.

TPS:n heikon alkukauden takia Turkuhallin katsomossa on viime peleissä ollut runsaasti vapaita paikkoja. Kolmessa edellisessä ottelussa katsojamäärä on jäänyt alle neljän tuhannen. TPS:n alkukauden yleisökeskiarvo on lähes tuhat katsojaa vähemmän kuin viime vuonna.

Keskiviikkona TPS:n fanikatsomo oli täysin tyhjä. Kannattajien paikalla oli mustavalkoinen lakana, jossa kysyttiin ”Mihin menet TPS?”

TPS:n päävalmentaja Kalle Kaskinen harmitteli joukkueensa tehottomuutta maalinteossa.

– Taas oli runsaasti paikkoja, mutta kiekko ei vaan tunnu millään menevän maaliin, tuskaili Kaskinen.