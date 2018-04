Jukurit pestasi tutun kiekkomiehen urheilutoimenjohtajakseen

Jääkiekon Liigan pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt Mikkelin Jukurit on pestannut urheilutoimenjohtajakseen Mikko Hakkaraisen, joka pelasi Jukureissa kymmenen kautta ja on viime vuodet toiminut edustusjoukkueessa esimerkiksi joukkueenjohtajana.

Urheilutoimenjohtajana Hakkarainen on edustusjoukkueen ja A-nuorten valmennuksen esimies. Hän vastaa myös pelaajakartoituksesta, nuorten pelaajien kehityssuunnitelmasta ja tekee yhteistyötä junioriorganisaation kanssa.

– Tontti on iso, mutta olen varmasti taustaltani oikea kaveri tehtävään. Ensimmäinen prioriteetti on nyt löytää Jukureille juuri oikea päävalmentaja ja tämän prosessin kanssa on ensi askeleet jo otettu, Hakkarainen kertoi tiedotteessa.

Iisalmelaislähtöinen Hakkarainen edusti Liigassa KalPaa, SaiPaa ja JYPiä, jonka riveissä hän saavutti Suomen mestaruuden 2009.