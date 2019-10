Jyväskylä ei päässyt pelikaupungiksi – Helsinki isännöi miesten MM-jääkiekkoa yhdessä Tampereen kanssa

Jääkiekkoliitto ilmoitti tänään, että Suomessa pelattavan vuoden 2022 jääkiekon miesten MM-turnauksen toinen kisapaikka on Helsingin areena. Kisojen pääpaikaksi on jo aiemmin vahvistettu Tampere ja sen syksyllä 2021 valmistuva suurhalli.

Helsingissä pelataan 2022 keväällä MM-kisojen toinen alkusarjan lohko ja kaksi puolivälierää. Helsingissä on pelattu miesten MM-kiekkoa kahdeksan kertaa, ja areenalla on aiemmin pelattu 1997, 2003, 2012 ja 2013.

Tampereella pelataan kisojen toinen alkulohko, kaksi puolivälierää sekä ratkaisupelit.

Myös Jyväskylä haki kisapaikkakunnaksi.

Neljätoista viime kevään maailmanmestaria mukana Leijonien EHT-kotiturnauksessa

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue lähtee 14:n viime kevään maailmanmestarin voimin maajoukkuekauden marraskuussa avaavaan EHT-sarjan kotiturnaukseen Helsingissä. Mukana päävalmentaja Jukka Jalosen tänään julkistamassa 27 pelaajan ryhmässä on myös maajoukkueeseen päälle parin vuoden tauon jälkeen palaava Jesse Puljujärvi.

Toukokuun lopulla Slovakiassa Suomen kolmatta MM-kultaa juhlineesta joukkueesta on maalivahti Jussi Olkinuoran lisäksi mukana kolme puolustajaa ja kymmenen hyökkääjää. Kotimaan liigasta mukana on kymmenen pelaajaa, Kärppien Puljujärven lisäksi Liigan kaksi parasta suomalaispistemiestä eli Tapparan Kristian Kuusela ja Kärppien Juho Lammikko.

KHL-pelaajia joukkueessa on 11. KHL-miehistä neljä on Jokereista, yhtenä heistä MM-kapteeni ja -sankari Marko Anttila. Sveitsin liigasta on neljä pelaajaa ja Ruotsin SHL:stä kaksi, Luulajan Arttu Ilomäki ja Juhani Tyrväinen.

Suomi kohtaa EHT-kotiturnauksessaan Venäjän 7. marraskuuta, Tshekin 9. marraskuuta ja Ruotsin 10. marraskuuta.