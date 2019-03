Jyväskyläläinen superfani Kari, 52, sai JYPiltä tunnustuksen kierrettyään 1700 peliä – tiistaina bussillinen tosifaneja lähtee kannustamaan hurrikaanijoukkuetta Raumalle

Jääkiekkofanit elävät jälleen vuoden jännittävintä aikaa. Pudotuspelit ovat alkaneet, ja tänä vuonna JYP selviytyi täpärästi mukaan playoff-karkeloihin kymmenenneltä sijalta.

Siitä, kuinka kauan pelit vielä jatkuvat, ei ole tietoa, sillä JYP esitti sunnuntaina kotikaukalossaan otteita, jotka loivat jälleen piirun verran luottamusta joukkuetta kohtaan. JYP kohtaa tiistaina pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ratkaisevassa kolmannessa ottelussa Lukon Raumalla.

Kannustusjoukoista JYPin menestys ei ainakaan jää kiinni, sillä Jyväskylästä lähtee bussilastillinen faneja kannustamaan hurrikaanijoukkuetta voittoon.

Tällä hetkellä 52-paikkaiseen bussiin on ilmoittautunut lähes 30 ihmistä. Ilmoittautua voi kuitenkin siihen saakka, kun bussin moottori hyrähtää käyntiin, joten tarkka osallistujamäärä selviää vasta tiistai-iltapäivänä.

– Raumalle lähdetään ajamaan huomenna kello 13. Toivotaan, että bussi saadaan täyteen faneja, Riina Friman JYPin faniryhmä Hurrikaanisydämestä toteaa.

Tunnelma on Frimanin mukaan innostunut, eikä pyyhettä ole vielä missään nimessä heitetty kehään.

– Toivotaan, että jätkät saa painettua samanlaista peliä kuin eilen. Siitä lähdetään, että tämä kevät on hurrikaanikevät. Ei enempää eikä vähempää, Friman hehkuttaa.

"Jääkiekko on niin hyvä peli"

Myös Jyväskyläläinen 52-vuotias superfani Kari Tuohinen lähtee kannustamaan JYPiä voittoon tiistaina.

Tuohisella on joukkueen kannustamisesta vankka kokemus, sillä hän on käynyt seuraamassa paikan päällä huimat yli 1700 JYPin peliä. Tuohisen omistautuminen on huomattu vuosien varrella myös JYPissä, ja joukkue luovutti hänelle palkinnon sunnuntain kotipelissä. Tuohinen on seurannut JYPiä joukkueen divariajoista lähtien, joten hän on elänyt mukana niin joukkueen menestysvuodet kuin vaikeammatkin ajat.

Palkinto lämmitti Tuohisen mieltä, vaikka todellisuudessa pelejä on takana tilastojakin enemmän.

– Oikeastaan niitä on jo lähemmäs 1800, mutta tarkka tilasto minulla on vasta siitä alkaen, kun Jyväskylään tuli jäähalli. Sen vuoksi virallinen lukema on hieman todellista alhaisempi, Tuohinen tarkentaa.

Kyse on joka tapauksessa tuhansista tunneista jäähallilla. Mistä näin vahva into lajin seuraamiseen kumpuaa?

– Jääkiekko on niin hyvä peli. Vauhdikas ja nopea, sitä on ilo seurata, Tuohinen toteaa ytimekkäästi.

Pelien käänteiden lisäksi jääkiekkoreissuilta ovat jääneet mieleen lukuisat lajin parista löytyneet ystävät.

– Olen saanut paljon uusia kavereita. Ne ovat aina hienoja reissuja, kun lähdetään kannustamaan JYPiä porukalla.

Tuovisen mukaan kyse on jo ennemminkin elämäntavasta kuin harrastuksesta. Siitä onkin jo hurjat 31 vuotta, kun Tuohinen on viimeksi jättänyt JYPin kotipelin välistä.

– Oulusta armeijasta ei niin vain lähdettykään peliin Jyväskylään, Tuohinen naurahtaa.

Raumalle Tuohinen lähtee odottavaisin mielin. Toiveissa on, että JYP onnistuisi yhtä hyvin kuin sunnuntaina ja joukkue pääsisi vielä ainakin yhden askeleen eteenpäin kauden peleissä.