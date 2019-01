Jyväskylässä harvinainen jääkiekkomatsi – liiganousua tavoittelevat JYPin naiset mittaavat tasonsa kiinalaisia vastaan

Keskiviikkoiltana on Jyväskylän LähiTapiola Areenassa tarjolla harvinainen, kansainvälinen jääkiekkokohtaaminen. JYPin naiset saavat vieraaksi kiinalaisen joukkueen, joka kantaa nimeä Qigihar Randy Womens.



– Oma oletukseni on, että joukkue on suomalaista liigatasoa. Tästä saadaan kova peli ja hieman erilainen kokemus. Samalla nähdään, että mille tasolle meidän pitäisi yltää, kun liiganousua tavoittelemme, kommentoi JYPin päävalmentaja Patrick Kåla.



Kåla kertoo, että kyseinen harjoitusottelu sovittiin sen jälkeen, kun kiinalaiset olivat ottaneet yhteyttä sähköpostitse lokakuussa. Qigihar Randy Womens leireilee Suomessa ja kohtaa JYPin lisäksi ainakin Naisten Liigassa pelaavat KalPan ja keravalaisen KJT:n.



– Tarkemmin en osaa kertoa, millaisia sarjapelejä kyseinen joukkue kotimaassaan pelaa, mutta kokoonpano koostuu useista Kiinan maajoukkuepelaajista. Heitä kerätään mahdollisimman paljon yhteen, jotta toimintaa saataisiin kehitettyä, Kåla arvioi.



Huhtikuussa Suomessa, Espoossa, pelattavissa naisten jääkiekon MM-kisoissa Kiina ei ole mukana. Esimerkiksi 2010 Vancouverin olympialaisissa Kiinan maajoukkue oli seitsemäs. Siitä maajoukkueen ranking-sijoitus on kuitenkin pudonnut ollen nyt 20.



JYP sen sijaan selvitti syyskaudella tiensä karsinnoista viime viikonloppuna käynnistyneeseen Naisten Mestikseen. Sarjassa pelaa kuusi joukkuetta, joista kaksi parasta etenevät helmikuun puolivälissä päättyvän runkosarjan jälkeen liigakarsintaan.



Vaikka JYP hävisi sunnuntaina kevätkauden avauksessa Kokkolan Hermekselle lukemin 3-4, on joukkueen tavoite selvä.



– Tavoite on päästä kahden parhaan joukkoon ja sitä myöten liigakarsintaan, Kåla tuumii.



Syksyllä JYP hallitsi karsintalohkoaan voittaen 15 ottelustaan 14. Myös pistepörssissä JYPin naiset olivat hurjia. JYPin paidassa Suomen mestaruuden 2016 voittanut ja sen jälkeen esimerkiksi ruotsalaista Brynäs IF:ää edustanut Zaida Holmström iski syyskaudella tehot 18+21=39. Karsintalohkon pistepörssissä viiden parhaan joukkoon mahtui neljä JYPin pelaajaa; Holmströmin lisäksi Iida Laitinen, Henrika Huuskonen ja Veera Pohjola.



Kevätkauden aikana JYPin naiset taistelevat siis paluusta SM-sarjaan, josta joukkue luopui mestaruuskevään 2016 jälkeen joukkueen hajottua. Sitä ennen edessä on huominen tasonmittaus mielenkiintoista kiinalaisryhmää vastaan.



Naisten jääkiekon harjoitusottelu: JYP Naiset – Qigihar Randy Womens pelataan keskiviikkona 9. tammikuuta kello 18.30 Hippoksella.