Kärpät haki kympin täyteen Porista

Oulun Kärpät on kovassa liidossa. Joukkue voitti lauantaina Ässät Porissa. Sen ansiosta sarjakärjellä on nyt kymmenen voittoa peräkkäin ilman ainuttakaan pistemenetystä. Viimeisestä 16 pelistä pisteitä on jäänyt matkan varrelle vain neljä. Lauantain peli päättyi 1–3. Ainoa kahden pinnan mies oli Mika Pyörälä (1+1).

– Joukkueessa on kova halu taistella toisten puolesta. Olimme valmistautuneet tähänkin otteluun erittäin hyvin ja hallitsimme alkua. Ässät laittoi meidät kuitenkin lopussa lujille ja pelasi joukkueena hyvin. Löysimme onneksi taas tavan voittaa, Kärppien avausmaalin tehnyt Lasse Kukkonen kertoi.

Kärpät iski avauserässä kaksi maalia vajaan minuutin erolla toisistaan. Ässät sai kolmannessa erässä kirivaihteen silmään, eikä tasoitusmaalikaan ollut kaukana. Kiekko liukui pari kertaa tolppaa hipoen ohi vierasjoukkueen maalista.

– Kärpillä riitti lopussa materiaalin leveys ja rutiini, kun painoimme päälle. Siellä on tiukoissakin paikoissa todella kova joukkue, Ässien valmentaja Ari-Pekka Selin sanoi.