Kärpät ja JYP arvioitiin Mestarien liigan tulevan kauden parhaimmistoon

Jääkiekon Mestarien liigan CHL:n voittanut JYP ja suomenmestari Kärpät kuuluvat Mestarien liigan kärkisijoitettuihin joukkueisiin tulevalla kaudella.

Mestarien liigassa on 32 joukkuetta, ja ne on sijoitettu lohkoarvontoja varten neljään arvontakoriin. JYPin ja Kärppien lisäksi ykköskoriin eli liigan parhaimmistoon on arvioitu Ruotsin mestari Växjö, Tshekin mestari Brno, Sveitsin mestari Zürich, Saksan mestari München, Itävallan mestaruuden voittanut italialainen Bolzano ja Ruotsin runkosarjan kakkonen Djurgården.

Mestarien liigan alkulohkot arvotaan 16. toukokuuta Kööpenhaminassa. Liigaa pelataan 30. elokuuta alkaen kahdeksassa neljän joukkueen lohkossa.

Suomalaisjoukkueita on mukana viime vuoden tapaan viisi. JYPin ja Kärppien lisäksi liigaa pelaavat Tappara, HIFK ja TPS.