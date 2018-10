Kärpät on hyvä siinä, missä JYPillä on ongelmia - Kovin mahdollinen haaste

ASETELMA: Kotoisen liigan sarjakärki Kärpät varmisti CHL:ssa lohkovoittonsa tiistaina kepittämällä kotiottelussaan tshekkiläisen HK Mountfieldin 3-2. Näin ensi viikon tiistain reissupeliä ei tarvitse sen enempiä jännitellä ja avainpelaajat voi huoletta jättää kotiin huilaamaan ja keskittymään tärkeämpiin koitoksiin.

JYPillä puolestaan jäi eurokaukaloihin vielä savottaa. 0-2 -tappio Luganossa tarkoitti sitä, että hallitsevan CHL-mestarin on lyötävä sveitsiläiset Hippoksella, muuten JYPin taival tyssää alkulohkoon. Se on väistämättä asia, joka saattaa kummitella takaraivossa ja heijastua tämän viikon liigaotteluihin.

Heti alkajaisiksi haaste on mahdollisimman kova. Mikko Mannerin Kärpät pelaa laadukasta, modernia tempolätkää kelpo materiaalilla ja kirsikaksi kakun päälle sen maalia vartioi liigan tämän hetken kuumin maaivahti, JYP-kasvatti Veini Vehviläinen.

JYPille ongelmia ovat syksyn mittaan tuottaneet muun muassa tempo sekä maalivahtipeli. Tulikuuma pikkupetojen lauma on tässä kohdin hurrikaanipaidoille kovin mahdollinen mittari.

David Tomasek palaa kakkosketjussa sentterin tontille, kun Julius Nättinen on kokoonpanosta poissa. JYP ei ole tiedottanut Nättisen mahdollisesta loukkaantumisesta. Kolhuja saaneiden kirjoissa ovat Jani Tuppurainen sekä ainakin vuoden loppuun huilaava Mikko Mäenpää.

Kärpät on ilmoittanut sairaslistalleen kaksi pelaajaa, Sami Anttilan ja Miska Humalojan.

ARVIO: Tiistain CHL-mittelö mukaan lukien Kärpät temmeltää seitsemän ottelun voittoputkessa ja on selkeä suosikki tähänkin kohtaamiseen. JYPin on päästävä kontrolloimaan pelin virtausta, muuten ei hyvä heilu. Se on kuitenkin ailahtelevasti pelanneelle ryhmälle tällä kertaa liian iso haaste. Kärpät takoo 4-5 maalia, JYP jää yhteen tai kahteen.

SEURAA HEITÄ: JYP pestasi viime keväänä "syvyyspelaajiksi" Aleksi Rutasen ja Henri Tammisen. Heistä Rutanen ei ole pelannut liigassa toistaiseksi peliäkään, Tamminen on tänään kokoonpanossa kolmatta kertaa. Viimeksi hän oli mukana lähes kolme viikkoa sitten Ässät-ottelussa. Nelosketjun vasen laita on taklannut tällä kaudella muutaman kerran jymäkästi, mitä muuta hän pystyy hurrikaanipaitaan tuomaan?

Setä jaksaa heilua. Kärppien vanhimman pelaajan Mika Pyörälän, 37, viime kausi Bernissä oli rikkonainen, kun tilastoihin kirjattiin vain 32 ottelua tehoin 4+5. Liigassa hän on kuitenkin jatkanut siitä, mihin toissa kaudella jäi. Silloin syntyi hulppea yhden kauden henkilökohtainen piste-ennätys 26+29=55. Alkukaudesta vauhti on ollut vielä reippaampaa, kun kasassa on kymmenestä ottelusta 4+6.