Kärppä-valmentaja mestariksi heti debyyttikaudellaan: "Suuri kunnia"

Mikko Manner ylsi melkoiseen saavutukseen, kun Oulun Kärpät sinetöi komean kautensa Suomen mestaruuteen. Kärppien päävalmentaja Manner voitti ensimmäisellä päävalmentajakaudellaan niin runkosarjan kuin lopulta myös mestaruuden.

– On ollut suuri kunnia olla mukana, Manner kiitteli koko kärppäyhteisöä puhuessaan Ruutu+-kanavan haastattelussa.

Viihdyttävä ja tasainen finaalisarja Tapparaa vastaan ratkesi puolustaja Aleksi Mäkelän osumaan Hakametsän illan kolmannessa erässä.

– Tässä olisi voinut käydä miten päin tahansa. Tappara olisi voinut ihan hyvin voittaa, Manner totesi.

– Mutta välillä tarvitaan urheilussa sitä kuuluisaa onnea.

Kärppien yhteenkuuluvuutta kuvaa ratkaisupelissä nollan pitäneen ja koko kevään upeasti esiintyneen nuoren maalivahdin Veini Vehviläisen kevät. Ennen pudotuspelien alkua hänen isänsä kuoli yllättäen.

– Minua on tuettu, en voisi olla enemmän kiitollinen, Vehviläinen sanoi Ruutu+:lle.

– Tämä on ollut huikea matka, kasvutarina. Tämän joukkueen teemana on ollut se, että ihmisellä on tässä joukkueessa hyvä olla. Ja se on toteutunut, ja tässä ollaan, Vehviläinen totesi myös.

Kärppien kapteeni Lasse Kukkoselle mestaruus oli jo neljäs, mutta jotain erityistä tässä tuoreimmassa on.

– Joukkue kasvoi tosi paljon kauden aikana. Nuoruus, raikkaus ja ennakkoluulottomuus – niillä voi kuvata tätä joukkuetta. Ja uskoimme loppuun asti, että tuo yhtenäisyys ja sitkeys palkitaan, Kukkonen kertoi Ruutu+:lle.

Vehviläinen sai kapteenilta erityiskiitokset, totta kai.

– Nuori poika pelaa tuolla tavalla, kyllä se vetää hiljaiseksi kokeneemmankin.