Käsidesi tuoksuu liigahalleissa kauden alkaessa lokakuussa, mutta rajoituksia ei pitäisi enää olla

Jääkiekon Liigassa kahden kuukauden päästä alkavaan kauteen on valmistauduttu poikkeuksellisissa oloissa, mutta paluu lähestulkoon vanhaan normaaliin on jo näköpiirissä.

Koronapandemia lopetti edellisen kauden pudotuspelien kynnyksellä, ja monia rajoituksia on edelleen voimassa. Liigakauden on tarkoitus alkaa 1. lokakuuta, samana päivänä, jolloin viimeisienkin yleisötapahtumia koskevien rajoituksien pitäisi poistua. Tällä hetkellä näkymä onkin se, että pelejä voidaan kauden alusta asti pelata täysille katsomoille.

– Kaikki on aikataulussa. Ensimmäinen kymmenettä pitäisi kiekon pudota jäähän liigassa, kyllä se on meidän tavoite. Tällä hetkellä ei ainakaan ole mitään indikaatioita siitä, että niin ei tapahtuisi, kertoo Liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä.

Rajoitukset voivat vielä muuttua, jos koronatilanne huononee. Järvelä kuitenkin sanoo Liigan toimivan tämänhetkisten tietojen mukaan. Jos ennen lokakuun alkua hallitukselta tulee uusia päätöksiä, Liiga reagoi niihin.

– Aina ensin täytyy analysoida se päätös ja reagoida siihen. Ei voi oikeastaan etukäteen sanoa mitään. Kaikki tapahtuu niin nopeasti, ettei kannata jossitella ja miettiä päätänsä puhki. Meillä on mekaniikka tehdä nopeasti päätöksiä, Järvelä sanoo.

– Sarjaohjelma on tehty niin, että siirtoja on mahdollista tehdä. Kauden alkuakin voi vielä siirtää ilman että tulee hirveästi ongelmia, mutta paljon ei voida siirtää.

Järvelän mukaan Liiga ei suunnittele sellaista pelaajien laajamittaista koronatestausta, jota on nähty esimerkiksi Pohjois-Amerikan ja Euroopan suurissa urheilusarjoissa.

– Testi voi näyttää negatiivista, vaikka siellä on itävä korona päällä. 14 vuorokauden karanteeni on tehokkain tapa ohjata tätä. Sitä me suosimme.

Puolikkaat katsomot eivät riitä runkosarjassa

Seuroissakin valmistaudutaan kauteen poikkeuksellisissa tunnelmissa. Tällä hetkellä toimistoissa pohditaan, millä järjestelyillä elo-syyskuun harjoitusottelut viedään läpi. Niihin kohdistuu vielä rajoituksia.

Kausi alkaa koronan takia myöhemmin kuin normaalisti, esimerkiksi viime vuonna runkosarjan pelit starttasivat 12. syyskuuta. Seuroilla on siis vielä hyvin aikaa saada ottelutapahtumien järjestelyt ajan tasalle.

Tapparan toimitusjohtajan Mika Aron alustava suunnitelma on, että harjoituspeleihin lähdetään Hakametsän hallissa liikkeelle puolikkaalla kapasiteetilla. Hän toivoo, että luvattu rajoitusten poistuminen lokakuun alussa toteutuu.

– Kokonaisen liigan pelaaminen vaikka puolikkaallakin yleisömäärärajoituksella olisi kyllä taloudellisesti kestämätöntä pidemmän päälle, Aro sanoo.

Myös KooKoossa aletaan vähitellen suunnitella harjoituspelien järjestelyjä.

– Meillä on etuna se, että halliin voi tulla kahdeksasta eri paikasta ja pystytään lohkomaan sitä, KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa kertoo.

Hygienia kuntoon

Kun fanit palaavat halleille, eron aiempaan huomaa ainakin tarjolla olevan käsidesin määrässä sekä erilaisissa turvamerkinnöissä.

– Jos hallit saa täyttää, niin ei puhuta turvaetäisyyksistä siinä mielessä, kun halleihin päästetään istumaan vierekkäinkin. Mutta tulemme käsidesit ja nämä hygienia-asiat päivittämään tähän päivään, Liigan Järvelä kertoo.

Myös muita erityisjärjestelyjä tehdään, esimerkiksi toimittajat tai muut ulkopuoliset henkilöt eivät pääse pukukoppeihin.

– Haastattelukäytännöt muuttuvat, suojelemme urheilijoita.

Liiga on antanut seuroille yleisohjeen muun muassa hygienian suhteen. Seurat kertovat aikovansa olla vielä yhteydessä aluehallintovirastoihin ajantasaisten ohjeiden saamiseksi.

Katastrofi vältetään

Kesä on ollut Liigalle ja seuroille monessa mielessä poikkeuksellinen, Tapparan Aron on esimerkiksi pitänyt selvitellä ulkomaalaispelaajien tilannetta.

– Ulkomaalaispelaajat ovat jo saapuneet, käyneet koronatesteissä ja olleet karanteenissa. Totta kai on vähän ollut selvittelemistä, että miten maahantuloluvat ja muut menevät. Eivät olleet ihan itsestäänselvyyksiä, Aro sanoo.

– Emme ota koko joukkuetta yhteen ennen kuin pelaajat ovat olleet karanteenissa ja testeissä ja saaneet tuloksen, KooKoon Välimaa kertoo.

Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta Tapparan kausikortti- ja kumppanimyynti on ollut lähellä viime vuoden vastaavaa. Aron mukaan kaudesta tulee silti taloudellisesti haastava.

– On selviö, että jonkin verran tulot jäävät alemmaksi tällä alkavalla kaudella kuin mitä ne normaalikaudella olisivat. Mutta jos nyt vaan pelaamaan päästään, niin ihan katastrofitilannetta ei kuitenkaan synny.