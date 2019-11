Kaapo Kakko hurjana: onnistui varsinaisella peliajalla ja ratkaisi jatkoajalla – katso maalit videolta

NHL-joukkue New York Rangersin tulokashyökkääjä Kaapo Kakko onnistui maalinteossa kahdesti ensi kertaa NHL-urallaan ja nousi joukkueensa sankariksi kotiottelussa Pittsburgh Penguinsia vastaan. Kakko iski kauden viidennen maalinsa ensimmäisessä erässä ja teki ottelun ratkaisseen 3–2-maalin jatkoajalla. Katso molemmat osumat alta.

