Vain viisi vuotta sitten Suomen jääkiekkomaajoukkue lähti Sotšin talviolympialaisiin neljällä NHL-puolustajalla. Silloin parhaat parhaita vastaan -turnaukseen pääsivät vasta ensimmäistä NHL-kauttaan pelanneet Olli Määttä ja Rasmus Ristolainen.

Miten kaukaisilta ne ajat tuntuvatkaan. Ja tuntuvat jatkossakin, sillä nuorten suomalaisten pelaajien virta NHL:ään jatkuu vuolaana.

Juhannuksena järjestettävästä NHL:n varaustilaisuudesta on tulossa jälleen suomalaisittain kutkuttava. TPS:n laitahyökkääjän Kaapo Kakon ja yhdysvaltalaissentterin Jack Hughesin kamppailua NHL:n ykkösvarauksen tittelistä on väännelty ja käännelty läpi vuoden, myös sunnuntaina päättyneissä MM-kisoissa.

Vähäisemmälle huomiolle on jäänyt se, että tuore varausikäluokka on varsin lahjakas. Suomi tullee saamaan ainakin kaksi ykköskierroksen varausta, optimistisimmat elättelevät toiveita neljästä. Kakko ja Lukko-puolustaja Ville Heinola napataan lähes varmasti ensimmäisen 31:en joukossa.

Lähes yhtä varmaa on se, että Kakko varataan joko ensimmäisenä tai toisena. Vaikka menneet MM-kisat aloittivat ”Kaapo-manian”, ykkösvarauksen omistava New Jersey Devils tuskin häntä poimii. Kakko päätynee toisena varaavaan New York Rangersiin.

Mikä sitten puolustaa Hughesin ykkösvarausta, kun hän ei erottunut edukseen aikuisten MM-kisoissa? Finnprospects-pelaajatarkkailusivuston päätoimittajan Miika Arposen mukaan Hughes on NHL-seuroille jalokivi.

– Sentterin pelipaikka on ykkösjuttu. Niitä arvostetaan Pohjois-Amerikassa tosi paljon. Hughes on myös käytännössä rikkonut ennätyksiä jokaisella tasolla, millä on pelannut, miesten kisoja lukuun ottamatta, Arponen taustoittaa.

– Hänen pelikäsityksensä ja luistelunsa on niin huippuluokkaa.

Tärkeää on myös tiedostaa, että Hughes on vielä varsinainen pojankloppi, kun taas Kakko on fyysisesti todella kehittynyt ja siten valmis miesten peleihin. Kun Hughes saa kehoonsa voimaa, hän tullee olemaan käänteentekevä pelaaja.

Kakkoa taas on toisinaan kritisoitu keskinkertaisesta luistelusta.

– En usko, että Kakosta tulee missään vaiheessa mitään jackhughesia tai sebastianahoa, joka kääntyy kolikon kokoisella alueella. Kakon luistelu on kuitenkin täysin riittävää hänen pelityyliinsä ja kokoonsa nähden. Hän pystyy suojaamaan laidassa ja tekemään nopeita käännöksiä, Arponen punnitsee.

Kakon lisäksi draftissa kannattaa seurata ensimmäisen ja toisen kierroksen vaihdetta.

Arponen uskoo, että potentiaalisia ykköskierroksen puolella varattavia suomalaiset ovat Tappara-laituri Patrik Puistola ja Kanadan junioriliiga WHL:ää pelannut puolustaja Lassi Thomson.

Samoissa pohdinnoissa olivat vielä kauden alussa JYP- ja KeuPa-pakki Anttoni Honka sekä Jukurien Mikko Kokkonen. Heidän arvonsa ovat kauden aikana laskeneet.

– Hongan kohdalla syynä on ailahtelevuus ja puolustuspään tekeminen. Hyökkäyspään lahjoja ei voi kukaan kiistää, mutta se ei loppujen lopuksi pelkästään auta. Kokkonen taas on monessa asiassa ihan hyvä, mutta hänellä ei ole erikoisosaamista, jota ykköskierroksen pelaajilta odotetaan, Arponen kertoo.

Muita toisella kierroksella varattavia voisivat olla Ilvekseen ensi kaudeksi matkustava, käsistään taitava hyökkääjä Matias Maccelli sekä Kärppien luisteluvoimainen laituri Tuukka Tieksola. Arponen lisää listalle Marcus Kallionkielen, Antti Saarelan ja Antti Tuomiston.

Kaiken kaikkiaan Suomi on jälleen vahvasti esillä NHL:n varaustilaisuudessa.

Kakko tulee jatkamaan sillä tiellä, jota viime vuoden kolmosvaraus Jesperi Kotkaniemi, kesän 2017 kolmonen Miro Heiskanen sekä kesän 2016 kakkonen Patrik Laine ovat kulkeneet matkalla NHL:n huipulle. Muut taas saavat mahdollisuuden nousta korkeammalla numerolla korkealle tasolle, aivan kuten Sebastian Aho (35. varaus 2016) ja Esa Lindell (74. varaus 2012).

Jos Suomi jatkaa jääkiekon juniorityöhön panostamista, parhaat parhaita vastaan -turnauksiin eivät jatkossa keltanokat niin vain kävele.