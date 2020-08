Kaapo Kakon New York Rangers voitti ykkösvarauksen – draftin ykkösnimeksi povattu: "Erittäin hyviä uutisia"

Jääkiekkoliiga NHL:n varausvuorossa arpaonni on suosinut New York Rangersia, joka voitti oikeuden ykkösvarauksen tuoreessa arvonnassa. Arvonta suoritettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa.

Rangersissa pelaa suomalainen Kaapo Kakko, joka varattiin viime vuonna kakkosvarauksena.

– Joka kerta, kun voi valita ensimmäisenä, on erityinen vuosi, erityisesti tänä vuonna. Tiedämme kaikki tämän, Rangersin GM Jeff Gorton sanoi.

Arvonnassa oli mukana kahdeksan joukkuetta, jotka kaikki olivat pudonneet Stanley Cupin pudotuspeleissä. Tälle kaudella Rangers sijoittui sarjassa 18:nneksi.

Varaustilaisuus on määrä järjestää 9.–10. lokakuuta. Alun perin se oli tarkoitus järjestää kesäkuun lopussa, mutta se siirrettiin koronaviruspandemian takia.

"Rangers on uskomaton joukkue"

TSN kirjoittaa, että varaustilaisuuden kärkinimeksi on povattu kanadalaista laitahyökkääjä Alexis Lafrenierea.

– Erittäin hyviä uutisia, 18-vuotias pelaaja sanoi TSN:n mukaan arvonnan jälkeen.

– Rangers on uskomaton joukkue, jossa on erittäin hyviä pelaajia ja kaupunki on erittäin kiva.

New York Rangersin jälkeen varausvuorossa ovat Los Angeles Kings ja Ottawa Senators. Neljäntenä on Detroit Red Wings.