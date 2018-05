Kaikkien aikojen kovin Sveitsi haastaa Suomen - Kaikki paineet leijonan harteilla

ASETELMA: Sveitsi on Tanskassa liikenteessä joukkueella, joka nimilistaltaan maan kovin MM-tasolla koskaan. NHL-pelaajia on mukana kuusi ja joukkueessa 500 NHL-ottelua enemmän pelattuna kuin Suomella. Se ei silti muuta lähtökohtaa miksikään: leijonat on ottelun selkeä suosikki.

Sveitsi kömpi Kööpenhaminen alkulohkosta viimeisenä joukkueena jatkopeleihin, mutta haastoi silti tasapäisesti sekä Venäjän että Tshekin, jolle se taipui vasta voittomaalikisassa. Käkikellomaan tradition mukaisesti joukkue on luisteluvoimainen ja taitava ryhmä, johon aikoinaan itsekin kuusi kertaa MM-kisoissa pelannut päävalmentaja Patrick Fischer piiskaa tunnetta isolla kauhalla.

Ennakkosuosikin asema on ollut sinänsä erinomaisen turnauksen pelanneelle leijonalaumalle hankala, kun käkättimeen tuli sekä Tanskalta että Saksalta. Toisaalta näillä otteluilla ei ollut juurikaan merkitystä lohkovoiton kannalta, kun se ratkottiin Suomen, Kanadan ja Yhdysvaltain kesken. Paineet ovat kuitenkin siinä Petri Nygårdia, Eppu Normaalia ja Lapinlahden lintuja soittavan joukkueen kopissa.

Lopulta kuvio on melko yksinkertainen. Jos pelirohkeudellaan ja raikkaudellaan näissä kekkereissä hurmannut Suomi pystyy pitämään identiteetistään kiinni, se luo taatusti riittävän määrän maalipaikkoja ottelun voittamiseen. Maalinteon tehokkuus korostuu ja siinä leijonat on ollut kokonaisuutena tämän turnauksen paras.

Suomen kokoonpanossa ei ole muutoksia sitten Yhdysvallat-ottelun.

ARVIO: Tätä hetkeä varten on tahkottu edelliset kaksi viikkoa milloin mitäkin jääkiekko-otteluita. Nyt kaikki on kiinni yhdestä hetkestä. Noin kahden miljoonan kotikatsojan paine on leijonan harteilla ja joskus se on musertanut, mutta tämä uusi sukupolvi tuntuu olevan toista maata. Suomi voittaa 3-1 tai 4-1.

SEURAA HEITÄ: Parimetrinen Marko Anttila olisi taatusti vahvoilla, jos järjestettäisiin sympaattisin leijona -äänestys. Eräät vastustajajoukkueiden pelaajat saattavat tosin olla eri mieltä, kysykää vaikka Yhdysvaltain kapteenilta Patrick Kanelta. Tulostakin on syntynyt, 2+2 seitsemään otteluun kymmenen minuutin ottelukohtaisella peliajalla on kelpo saldo.

Se ei ole yllätys, että Sveitsin sisäisen pistepörssin kärkipaikalla keikkuu Minnesotan hyökkääjä Nino Niederreiter saldolla 3+4=7. Se on, että Niederreiterin kanssa tasapisteissä on Davosin senttteri Enzo Corvi. 25-vuotias Corvi debytoi arvokisatasolla helmikuussa Pyeongchangin olympialaissa, MM-kaukaloissa hän on ensikertalainen.