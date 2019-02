Kaksi kolmesta Porissa loukkaantuneesta JYP-pelurista on sivussa - Tekeekö Tuppurainen hurrikaanihistoriaa?

ASETELMA: Sarjataulukossa viimeistä edellisenä olevan KooKoon tilanne on samankaltainen kuin JYPin keskiviikkoisen vastustajan jumbo-Ässien. Runkosarja päksitään pois kuleksimasta ja sitten lähdetään kesälomalle. KooKoo kiusaa, jos huvittaa. Jos ei huvita, saattaa omissa kolista melkoisen tiuhaan.

Tavallaan KooKoolle on nostettava hattua jääräpäisyydestä. Se kieltäytyi kategorisesti tyhjennysmyynneistä, vaikka taloudellisessa mielessä kallispalkkaisimpia pelaajia ei ole mitään järkeä roikottaa mukana enää tässä vaiheessa. Esimerkiksi kultakypärä Malte Strömwallin (21+26=46) perään kuolasi puoli Eurooppaa ja ruotsalaisesta olisi satanut kultaa ja mirhamia, mutta KooKoopa ei myynyt. Miikka Pitkänen (15+24=39) olisi ollut kelpo kauppatavaraa myös, mutta hänkin pelaa kauden loppuun Kouvolassa. Epäilemättä myös leijonissa debytoineella Anrei Hakulisella olisi ollut kysyntää.

Mutta se kaupanteosta. KooKoo on ollut JYPille hankala vastus, kauden aiemmat kohtaamiset ovat päättyneet kymenlaaksolaisten 4-3 -voittoihin loppuhetkien voittomaaleilla. Ylipäätään hurrikaanipaidoilla on ollut suunnattoman suuria vaikeuksia 2010-luvun liigatulokkaita vastaan. Yhteensä tusina kamppailua KooKoota, Sportia ja Jukureita vastaan ovat tuottaneet vain yhdeksän pistettä! Niistä kun olisi JYPin materiaalilla "pitänyt" raapia ainakin 24 paunaa. JYP on tässä tilastossa perinteisten liigajoukkueiden heikoin tällä kaudella.

Ja niin, laskitte ihan oikein. Ilman omia koomailuja hurrikaaniryhmällä olisi tällä haavaa reilusti yli 80 pistettä ja se taistelisi pudotuspelien kotiedusta. Kamppailuissa muita liigajoukkueit vastaan JYPin ottelukohtainen pistekeskiarvo on ollut kelvollinen 1,64, mutta tulokkaita vastaan vain 0,75.

Keskiviikkona Porissa leikin kesken jättäneistä hurrikaanipelureista se tärkein, ykkösvahti Eetu Laurikainen on jälleen pelikuntoinen. Ykköspakki Juuso Vainio ja vanha maestro Eric Perrin sen sijaan ovat sairastuvan puolella, mutta Ässät-ottelun huilannut Jani Tuppurainen palaa ruotuun.

KooKoolta puuttuvat kultakypärä Strömwallin ohella Tomi Leivo, Kimi Koivisto ja Emil Kristensen sekä maalivahdit Samu Perhonen ja Juha Järvenpää.

ARVIO: Kauden aiemmissa kohtaamisissa JYP on molemmissa kiivennyt 1-3 -tappioasemasta 3-3:een, mutta hävinnyt silti. Nyt on kasvojen pesun paikka, etenkin kun playoff-sijalla roikkuminen vaatii edelleen pisteitä. Hurrikaani puristaa 3-2 tai 4-2 -voiton.

SEURAA HEITÄ: Kokoonpanoon palaava Jani Tuppurainen vaanii kaikkien aikojen tehokkaimman JYP-pelaajan titteliä. Tuppuraisella on menossa seitsemäs peräkkäinen yli 30 pisteen kausi liigassa ja 503 ottelun saldo hurrikaanipaidassa on 136+233=369. Peräti 741 ottelua JYPissä pelannut kapteeni J-P Hytönen on pisteen Tuppuraista edellä saldolla 157+213=370, mutta hän ei ole lokakuun jälkeen juurikaan tehoja kirjautellut. Syöttöpisteissä Tuppurainen on ykkönen, kaksi syöttöä Eric Perrinia edellä. Maalitilaston piikkipaikan saa aina vaan pitää hallussaan Risto Kurkinen 176 osumalla.

On pelaajia, jotka ovat otsikoissa tämän tästä. Sitten on niitä, jotka puurtavat hiljaisesti taustalla ja yhtäkkiä huomaat tällaisen pelaajan tehneen melkoisen merkittävän ammattilaisuran. KooKoon ykkösketjun keskellä tänään hyökkääjä Kim Strömberg on tällainen. 31-vuotias jokerikasvatti pelaa ammattilaisena jo 13. kauttaan. Tilastoista löytyy yli 400 liigaottelua ja rapiat sata matsia ylikansallisessa EBEL-liigassa. EBEL:stä on plakkarissa myös mestaruus, viiden vuoden takaa Bolzanon riveistä.