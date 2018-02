Kaksi maalia tehnyt Laine puhkaisi taas 30 maalin rajan, Barkov suomalaisten pistepörssin kärkeen

Jääkiekon NHL:ssä Arizonan suomalaismaalivahti Antti Raanta torjui toisen nollapelinsä kolmeen viimeisimpään otteluun. Raanta torjui 26 kertaa, kun Arizona kukisti Anaheimin 2–0. Arizonan maalintekijät olivat Jason Demers ja Max Domi.

Arizona on ollut viime aikoina vahvassa vireessä, kun kahdeksasta viimeisimmästä ottelusta kuusi on päättynyt joukkueen voittoon. Pudotuspelipaikan tavoittelun kannalta kiri on kuitenkin alkanut liian myöhään. Raanta on voittanut neljä viidestä viimeisimmästä ottelustaan, kun lukuun otetaan hänen aloittamansa ottelut.

Barkov nappasi kolme pistettä

Winnipegin Patrik Laine puhkaisi toisen kerran urallaan 30 maalin rajan, kun hän laukoi Winnipegille kaksi täysosumaa. Winnipeg kukisti Dallasin 5–3. Laine viimeisteli joukkueensa neljännen ja viidennen maalin. Hän on summannut tällä kaudella pisteet 31+20=51 ja on NHL:n maalipörssissä kuudentena.

Suomalaisten pistepörssissä Laine on kolmantena Aleksander Barkovin (20+38=58) ja Mikko Rantasen (19+37=56) jälkeen. Barkov nousi kärkisijalle, kun hän rohmusi kolme syöttöpistettä Floridan voitto-ottelussa Pittsburghia vastaan. Florida kukisti hallitsevan mestarin 6–5.