Kaksi rampaa tärkeässä taistossa – TIT-ketjulle ratkaisijan viitta?

ASETELMA: Eilisiltana KooKoota vastaan JYP ihmetteli yhden erän ja myrskysi kaksi. Tietynlainen väkinäisyys leimasi kuitenkin hyökkäyspeliä ja 40 minuutin totaalidominoinnista huolimatta maaleja syntyi vain kaksi, nekin vasta päätöserässä. Se kuitenkin riitti kolmeen pisteeseen, joka on se hurrikaanipaitojen kannalta oleellisin asia tällä hetkellä.

KooKoo saattoi pelata rennosti ja ilman paineita, kun mitään merkitystä pelillä ei ollut. Lauantai-illan vastustajan HPK:n tilanne on päinvastainen. Kerho taistelee vielä tiiviisti kotiedusta, mutta se on myös vaarassa pullahtaa ulos suoralta puolivälieräpaikalta. JYP puolestaan pyrkii betonoimaan asemansa viimeisenä pudotuspelijoukkueena ja sääliplayoffin kotietukin on hyvässä lykyssä vielä haarukassa.

HPK on kaatanut tämän viikon otteluissaan Jukurit ja Sportin, mutta kumpaakin vastaan piti huhkia hikinen iltapuhde ja kolme pistettä heltisi vain maalin marginaalilla. Ykköveskari Emil Larmin ohella sairastuvan puolella ovat Markus Nenonen, Philippe Cornet, Janne Lahti ja Miro Karjalainen. Se puraisee, mutta siirtotakarajan tuntumassa miehistöään täydentäneen HPK:n materiaali ei ole niin kapea kuin hätäisempi luulisi.

Loukkaantumishuolensa - ja isot sellaiset - on JYPilläkin. Keskiviikkona osumaa ottaneet Eetu Laurikainen, Juuso Vainio ja Eric Perrin ovat edelleen sivussa, KooKoo-ottelussa rivistä putosi David Tomasek. Kenenkään sairasloman kestosta ei ole tihkunut tietoja.

ARVIO: Joukkueet ovat vääntäneet äärimmäisen tasaisesti tällä kaudella. HPK voitti syyskauden pelit 2-1 ja 3-2, joista jälkimmäisen jatkoajalla, JYP puolestaan kaatoi Kerhon 1-0 kolme viikkoa sitten. Maalijuhlaa tuskin nähdään tänäänkään. Illan isäntä on hienoinen suosikki ja voittaa 2-1 tai 3-2.

SEURAA HEITÄ: Jerry Turkulaisen liigauran ensimmäinen kahden maalin iltapuhde tiesi paikkansa KooKoota vastaan, kun pieni suuri mies ratkoi voiton omakätisesti. Turkulainen on takonut neljään edelliseen peliin neljä maalia, kun kauden 47 ensimmäistä kamppailua tuottivat vain kaksi osumaa. TIT(!)-ketjulle Jani Tuppurainen - Jarkko Immonen - Turkulainen sopii sovitella ratkaisijan viittaa tänäänkin.

HPK:n kolmosketju on jyväskyläläisittäin mielenkiintoinen. Laidoilla paahtavat ex-JYPit Janne Tavi ja Henri Kanninen. Jukureista siirtynyt Tavi pelaa Kerhossa nyt neljännen ottelunsa, mutta on vielä pisteittä. Kouvolan kautta Hämeenlinnaan koukanneelle Kanniselle ottelu on HPK:ssa seitsemäs, kauden ainoa maali on syntynyt nimenomaan Kerhon paidassa. Ketjun keskellä häärii Robert Leino, jota on oltu eräissä huhuissa tuomassa ensi kaudeksi hurrikaanipaitaan.