KalPalle katkera tappio Raumalla – "Päivä jätti aika ison haavan"

Kuopion KalPa pelasi perjantaina Raumalla vahvan ottelun Lukkoa vastaan, mutta se ei vielä riittänyt. Kolme jääkiekkoliigan pistettä jäi Raumalle Lukon voittaessa maalein 4–3.

Raumalaisille voitto merkitsee sitä, että taistelu pudotuspelien kotiedusta jatkuu, kuopiolaiset putosivat tappion takia entistä kauemmas viimeisestä pudotuspelipaikasta. Kun runkosarjaa on pelaamatta enää kahdeksan kierrosta, KalPan ero kymmenentenä olevaan JYPiin on jo yhdeksän pistettä.

– Niin kauan tietysti yritetään täysillä kun paikka pudotuspeleissä on vain suinkin mahdollinen. Tämä on ammattilaissarja, eli missään vaiheessa ei ole tarkoitus luovuttaa. Se on toki myönnettävä, että tämä päivä jätti aika ison haavan, KalPan päävalmentaja Sami Kapanen tuskaili.

– Me sorruimme nyt heikkoon ylivoimapelaamiseen, ja kolmannessa erässä ei kestetty Lukon antamaa painetta, hän tiivisti.

KalPa pääsi yrittämään ottelussa maalintekoa täydet kaksi minuuttia viidellä kolmea vastaan, mutta tuloksetta.

Lukon päävalmentaja Pekka Virta tuskaili niin KalPan jo 35 sekunnin pelin jälkeen tekemään avausmaalia kuin runsasta jäähyilyäkin, mutta tärkein eli voitto jäi kuitenkin kotiin.

– Vain voitot merkitsevät. Teimme ottelusta itsellemme vaikean, mutta jänne onneksi kesti. KalPa pelasi hyvin varsinkin hyökkäyspäässä, nyt voittoon tarvittiin myös maalivahti Lassi Lehtisen hyvää peliä, Virta selvitti.

Lukon maaleista perjantaina vastasivat Vili Sopanen (1+1), Janne Keränen, Eetu Koivistoinen ja Tapio Laakso. KalPan maalarit olivat vastaavasti Alexander Ruuttu (2) ja Ilkka Pikkarainen.