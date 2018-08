Kanadan olympiajoukkueen puolustaja vaihtaa Riian Dinamosta Jokereihin

Viime kaudella Riian Dinamossa pelannut puolustaja Karl Stollery siirtyy KHL-jääkiekossa Jokereihin. Kanadalaisen sopimus kattaa syyskuun alussa alkavan kauden.

– Stollery on hyvin liikkuva puolustaja, joka tuntee KHL:n viime kaudelta ja pelasi myös olympialaisissa. Hän pystyy varmasti auttamaan joukkuettamme, Jokerien GM Jari Kurri kommentoi seuran nettisivuilla.

Riiassa Stollery teki 53 ottelussa 3+11 pistettä. Viime talven olympialaisissa hän oli voittamassa Kanadalle pronssia.

Stollery, 30, on pelannut NHL:ssä viidellä kaudella yhteensä 23 ottelua Coloradossa, San Josessa ja New Jerseyssä. AHL:ssä hän on pelannut valtaosan urastaan, 335 ottelua.

Jokerit aloittaa KHL-kauden 3. syyskuuta kotiottelulla Kunlun Red Staria vastaan.