Kapasen komea "hiha" herättää huomiota - "Näihin on mun henkilökohtaiset syyt"

Kolmannen polven MM-pelaajan Kasperi Kapanen valikoi Toronton NHL-kauden päätyttyä AHL:n pudotuspelien ja MM-kisojen välillä. Farmijoukkue Marlies voitti Syracusen viime yönä 7-1 ja on voiton päässä jatkopaikasta. Vaan kun kaksi 8-1 -voittoa peräkkäin MM-kisoissa ottaneella leijonalaumalla rullaa vielä railakkaammin, ei Kapanen rapakon taakse tässä kohdin haikaile.

- Joo, ne on pelanneet hyvin. Olen iloinen heidän puolestaan. Siellä on hyvä joukkue kasassa, Kapanen sanoi leijonien välipäivän harjoituksen jälkeen.

- Nyt näyttää hyvältä. Toivottavasti he pystyvät jatkamaan samaan malliin, ennen kisoja oman kehityksensä edistämisellä MM-reissua perustellut Kapanen totesi.

Vikkeläkinttuisen hyökkääjän vasemman käden komea "hiha" on herättänyt huomiota Herningissä. Käsivarresta löytyy monenlaista kuviota ja muun muassa numero 13.

- Siinä on... Näihin on mun omat henkilökohtaiset syyt. Jokaisella tatuoinnilla on merkitystä, mutta en ole kertonut niitä ikinä kenellekään, niin en valitettavasti rupea teillekään tässä kertomaan, Kapanen sanoi.