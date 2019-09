Kapteeni Juuso Vainio on erinomainen pelaaja, mutta suurissa otsikoissa hänet nähdään vain ani harvoin

Kiekkojoukkueen yksi tärkeimmistä pelaajista on sellainen, joka vaihdosta toiseen tekee peruspakin työtä. Puolustaja, joka pysäyttää eleettömästi vastustajan hyökkäykset ja laittaa yksinkertaisilla syötöillä joukkueensa hyökkäykset käyntiin. Pelaaja, joka ei nouse lehtien otsikoihin, vaikka hän joukkueelleen arvokas onkin.

JYPistä tällainen pelaaja on helppo nimetä Juuso Vainioksi.

– Näkymätöntä hyvää duunia kaiken aikaa, Vainio itse kuvailee omaa antiaan kaukalossa.

Sitähän se on. Vainio on erinomainen peruspakki. Mutta erinomaisuutta on sekin, että nykyinen rooli ei kunnianhimoiselle pelaajalle riitä.

– Nyt on tehty töitä, että on saatu puolustuspelaaminen kuntoon. Toiminta on miehistynyt viime vuosina. Seuraavaksi haluan kehittää hyökkäyspelaamistani siten, että että pystyisin tuottamaan enemmän pisteitä. Kaikki edellytykset siihen on, mutta se vaatii rohkeutta lisää, Vainio miettii.

25-vuotiaalla Vainiolla on vielä kehitysvuosia jäljellä, mutta toisaalta hän on yksi harvoja JYP-pelureita, joka alkaa olla parhaassa peli-iässään. Peruspakin taidot on havaittu muuallakin, sillä Vainio on ollut myös maajoukkuekuvioissa mukana.

– Tulevaisuudessa tavoitteena on iskeä kunnolla maajoukkueeseen sisälle ja sitä kautta kenties uralla eteenpäin. Totta kai isot sarjat kiinnostavat, mutta mä olen viihtynyt myös Jyväskylässä tosi hyvin, kovan arjen työn merkitystä korostava Vainio toteaa.

Viime keväänä Vainio oli lähellä paikkaa MM-kisoihin, mutta hän putosi viime metreillä maailmanmestaruuteen rynnineestä porukasta pois. Monet yllättyivät Suomen menestyksestä, mutta pitkään joukkueen mukana ollut Vainio ei.

– Kyllä se putoaminen harmitti tosi paljon. Mutta taso oli ryhmässä kova. Sanoin heti leirityksen jälkeen, että nuo menee kisoissa pitkälle.

Myös kevään toinen kiekkotarina, HPK:n mestaruus, kosketti Hämeenlinnassa kiekko-oppinsa saanutta Vainiota.

– Paljon siellä on porukka vaihtunut, mutta totta kai onnittelin niitä kavereita, joita sieltä vielä tunnen. Se lämmitti mieltä, että mestari vaihtui ja että HPK sai palkinnon pitkästä työstään.

Työtä tehdään myös JYPissä. Tänä kesänä sitä on tehty Pekka Tirkkosen komennossa.

– Kovaa on treenattu. Tosi paljon on keskitytty luisteluun ja luistelukestävyyteen. Pyritään nopeaan lätkään, koska vaatimustaso on lajissa kasvanut valtavasti. Nuoret menevät tosi kovaa, Vainio huomauttaa nykykiekon erikoispiirteestä.

Vainiolla on vahva usko JYPiin.

– Lähdetään puhdistamaan viime kautta. Silloin tuli paljon todella veemäisiä maalin tappioita johtoaseman jälkeen. Rymistely, vauhti, taistelu. Niitä pitää nyt saada lisää.

– Monesta pelaajasta näkee nyt, että he haluavat pistää kaiken likoon.

Se on totta kai hurrikaaniryhmälle hyvä merkki.

– Kaikki tähtää siihen, että perjantaina ollaan valmiina, Vainio vakuuttaa.

Vainio sai kesällä melkoisen kunnian, kun hänet valittiin hurrikaaniryhmän kapteeniksi.

– Olin tiennyt, että esimerkillinen toiminta voi johtaa kapteenistoon, mutta oli se yllätys itselleni, että minut valittiin suoraan kapteeniksi.

– Oma itseni aion olla kapteenina. On turha esittää mitään. Joukkueessa on aika äänekkäitä persoonia, mutta mulla johtaminen on enemmän sitä, mitä teen. Aika paljon opetteluahan tässä vielä on, enkä edes vielä tiedä, mitä kaikkea kapteenin tehtäviin kuuluu.

Vaikka Vainio on jutellut kapteenin hommissa edeltäjänsä Juha-Pekka Hytösen kanssa, on Vainiolle sattunut uudessa roolissaan jo pieniä huvittavia virheitäkin.

– Imatralla harjoituspelissä kättelin linjatuomarin ensin. Silloin päätuomari vähän mainitsi, että mistä pitäisi aloittaa, Vainio hymyilee.

Hauska pieni erehdys. Ottelun aikana Vainio ei enää paljon virheitä teekään.