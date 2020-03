Karanteenissa oleva jääkiekkoilija Joonas Donskoi vaihtoi mailan pensseliin – "Kotona voi harrastaa vaikka mitä"

Moni suomalainen jääkiekon NHL-pelaaja on palannut kotimaahan odottamaan tietoa loppukauden kohtalosta, mutta Joonas Donskoi päätti pysyä Denverissä.

– Ei tässä tilanteessa tarvinnut miettiä Suomeen lähtöä. Viihdyn täällä hyvin, ja jotenkin matkustaminen ei tässä vaiheessa tuntunut hyvältä idealta. Koin paremmaksi jäädä tänne ja odottaa tietoa siitä, mitä loppukauden osalta tapahtuu, Colorado Avalanchen hyökkääjä kertoo.

Donskoin mielestä tällä hetkellä tärkeintä on yrittää pysyä positiivisena ja pitää ikävät ajatukset loitolla.

– Kyllähän se harmittaa, kun pudotuspelit olivat alkamassa ja meillä oli hyvät saumat niihin sekä joukkue, joka pystyisi menestymään, hän myöntää, mutta jatkaa samaan hengenvetoon, että totta kai ihmisten terveys ja turvallisuus menevät kaiken edelle.

Avalanche todella on hyvissä asemissa, sillä joukkue on 92 pisteellään toisena keskisessä divisioonassa ja edellä on vain yhden ottelun enemmän pelannut hallitseva mestari St. Louis Blues, jolla on 94 pistettä. Joukkueet ovat myös läntisen konferenssin kaksi kärkijoukkuetta.

– Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Toivotaan, että jossain vaiheessa pystytään jatkamaan, mutta se on selvä homma, että ihmisten terveys on kaikkein tärkein asia, Donskoi miettii.

Treenit jatkuvat omalla kuntosalilla

Donskoi on karanteenissa eikä ole poistunut kotoa muuten kuin joskus hakemaan ruokaa kaupasta.

– Viimeksi kauppareissulla huomasin, että aika hiljaista on. Ihmiset koittavat olla kotona ja välttää julkisille paikoille menemistä mahdollisimman paljon.

Kauppojen hyllyt ovat normaalia tyhjempiä, ja varsinkin käsidesi sekä saippua ovat käyneet kaupaksi. Donskoi etsi viimeksi kaupassa käydessään jauhelihaa, mutta sitä ei ollut eikä juuri muutakaan lihaa.

– Ilmeisesti ihmiset ovat hamstranneet lihaa pakkaseen, hän arvelee.

Donskoi on siinä mielessä onnellisessa asemassa, että hänellä on kotona oma kuntosali. Harjoittelu siis jatkuu muuttuneista olosuhteista huolimatta.

– Minulla on kotona hyvät olosuhteet pitää kuntoa yllä. Jäälle ei nyt pääse, hän mainitsee.

Maila vaihtui pensseliin ja kaukalo lautapeliin

Donskoi ei muista, koska on viettänyt niin paljon aikaa kotona kuin viime aikoina. Hän onkin tehnyt asioita, jotka ovat jääneet kiireisen otteluohjelman takia tekemättä, ja keksinyt myös uutta tekemistä.

– Kotona voi harrastaa vaikka mitä, sehän on vaan mielikuvituksesta kiinni, hän naurahtaa.

Lautapelit ja pelikortit on kaivettu esiin, samoin maalausvälineet.

– No en todellakaan ole mikään taiteilija, hän sanoo heti, ettei synny mitään väärinkäsityksiä.

Donskoi kehuu maalaamista mukavaksi ajanvietteeksi, joka on itse asiassa hänen tyttöystävänsä harrastus. Jääkiekkoilija päätti kokeilla, ja pensseli pysyi kädessä.

– Tyttöystävä tykkää maalata, ja liityin remmiin. Yritän piirrellä autoja tai jotakin muuta, hän virnistää.

Kukaan ei osaa tässä vaiheessa sanoa, kuinka kauan Donskoi pelaa ja taiteilee kotona eikä kaukalossa. NHL:n eri toimintojen henkilökunnasta koostuva noin 15 hengen työryhmä keskustelee joka aamupäivä puhelinneuvottelussa ja lähettää myöhemmin päivällä tilannekatsauksen kaikille seuroille. Myös pelaajayhdistykseen ollaan tiiviisti yhteydessä.

NHL-kauden kohtalon lisäksi täytyy päättää, mitä tehdään kesäkuun alussa Buffalossa pidettävälle NHL:n testileirille, Las Vegasiin kesäkuun puoliväliin suunnitellulle palkintogaalalle ja Montrealissa 26.–27. kesäkuuta järjestettävälle varaustilaisuudelle.