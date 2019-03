Karmeaa toheltamista ja pari tuomarivirhettäkin - Päättyykö JYPin kausi sittenkin runkosarjaan?

Pitkän aikaa kaikki oli JYPin kannalta hyvin Hippoksen keskiviikkoillassa. Joukkue hallitsi avauserää välillä miten tahtoi ja Eric Perrin luritti erän loppuun komean 1-0 -osuman. Kun vielä Janne Kolehmainen lisäsi 2-0:aan heti toisen erän alkajaisiksi ja välittömästi tämän jälkeen JYP selvitti alivoiman helpon näköisesti, niin pöytä oli katettu hurrikaaninäytökselle.

Toisin kuitenkin kävi. KalPa nosti karvaustaan toisen erän edetessä ja yhtäkkiä JYPillä ei ollutkaan enää eväitä päästä paineen alta pois. Hyökkäyspeli otti ja kuoli siihen paikkaan. Vajaan 37 minuutin kohdalla peli oli jo 2-2 ja JYP saa olla onnellinen, ettei turpaan tullut jo varsinaisella peliajalla, niin luokkattoman heikko ottelun jälkimmäinen puolisko hurrikaanipaidoilta oli.

- Se oli taas sitä samaa ailahtelua ja seisoskelua, jota on ollut koko kauden. Pelien sisällä, erienkin sisällä. En tiedä edelleenkään, mistä se johtuu, konkaripuolustaja Mikko Mäenpää manasi.

- Aika paljon rumia sanoja on nyt mielessä, hän lisäsi.

KalPalle löytyi vain yksi jäähy

JYPin iltapuhteen neljä rangaistusta olivat suurin piirtein aiheellisia, ei siinä mitään. Jos kohta KalPan Eetu Luostarisen ylivoimalla iskemään jatkoaikamaaliin johtanut Antån Stråkan maalivahdinestämisjäähy oli mallia tulkinnanvarainen.

Mutta pelasiko KalPa tosiaan vauhdikkaan, välillä fyysisenkin kamppailun syyllistymättä yhteenkään kahden minuutin arvoiseen rikkeseen ensimmäisen 56 minuutin aikana?

Uskokoon ken tahtoo. Näin Antti Boman ja Jukka-Pekka Koistinen tilanteen kuitenkin näkivät.

KalPalle vihellettiin lopulta yksi kahden minuutin rangaistus. Keskustella voi 55 minuutin kohdalla nähdystä tilanteesta, jossa Eetu Luostarinen lanasi rajusti JYP-pakki Juuso Vainion. Vainio jäi varsinaisen peliajan loppuun saakka penkille, mutta pakkikaveri Ossi Ikonen talutti hänet päätyovista ulos ennen jatkoajan alkua.

Vainio oli silminnähden sen näköinen, että isku oli osunut ainakin osittain päähän. Lisäksi pelipaidan rintamuksessa näytti olevan verijälkiä. Luostarinen sai hetkeä myöhemmin rangaistuksen Samuli Ratisen kampittamisesta.

Toinen pohtimisen arvoinen hetki nähtiin puolisen minuuttia ennen loppua. Ohuen ohutta playoff-haavetta elättävä KalPa haki voittomaalia ilman maalivahtia. Jarkko Immonen raahasi kiekon keskialueelle ja olisi päässyt yrittämään maalintekoa punaviivalta tyhjään rysään, mutta Ilkka Pikkaraisen poikittainen maila takaa päin housunkaulukseen pysäytti Immosen.

Kumpaankaan tilanteeseen Boman ja Koistinen eivät reagoineet millään tavalla.

- No... Se on... Näidenkin kanssa pitää pystyä elämään. Sehän tässä on seurannut meitä koko ajan, että otetaan tai saadaan selvästi enemmän jäähyjä kuin vastustaja, JYPin päävalmentaja Risto Dufva tyytyi sanomaan.

Mihin katosi tunne?

Joten summattakoon asia vaikka näin: tuomareiden tekemisten tai tekemättä jättämisten taakse JYP ei voi mennä piiloon, eikä yrittänytkään. Hurrikaanilaumassa oli hyvin tiedossa, että suurin syyllinen löytyy peilistä.

- Ainahan siellä on se vastustajakin, mutta kyllä meiltä tähtäyspiste katosi ja tunne katosi. Toisen erän alusta lähtien peli meni koko ajan huonompaan suuntaan. Hyökkäyspeli katosi ja se on vähän kummallista, kun ei tässä viime aikoina olla juuri mitään muuta harjoiteltu kuin hyökkäämistä, Dufva tuumasi.

Viimeinen viesti kuulosti suorastaan pahaenteiseltä.

- Siitä tässä ihan kohta keskustellaan, että miksi näin kävi, Dufva ilmoitti ja poistui pukukopin puolelle.

Sopii olettaa, että illan palaveri on ollut mallia perusteellinen.

Huilivuorosta kesälomille?

Sarjataulukko näyttää keskiviikon kierroksen jälkeen sellaiselta, että viimeistä playoff-paikkaa hallussaan pitävällä JYPillä on 80 pistettä, Sportilla 72 ja KalPalla 71. JYP kohtaa vielä Kärpät (k), SaiPan (v) ja KooKoon (v), Sport Ässät (k+v), TPS:n (k) ja Pelicansin (v) ja KalPalla ovat vastassa Pelicans (k), SaiPa (v) sekä Kärpät (k).

Hurrikaanipaitojen ero takaa-ajajiin näyttää turvalliselta, mutta se on kaikkea muuta. Kärpät on hallinut liigaa miten huvittaa, SaiPa pelaa lauantaina sääliplayoffin kotiedusta ja ensi tiistain KooKoo-ottelu on kouvolalaisten viimeinen kotihallissa tällä kaudella. Sellaiset tavataan hoitaa ryhdikkäästi.

KalPan takana pitämiselle JYPille riittää piste, mutta Sportia vastaan tarve voi olla jopa viisi. Pudotuspeleistä ulos pullahtaminen on hurrikaanipaidoille yhä realismia.

JYP on huilivuorossa SM-liigan päätöskierroksella ensi viikon torstaina, kun 60 kierrosta täyttyy sen osalta jo tiistaina. On mahdollista, että kauden jatkuminen tai päättyminen ratkeaa vasta viimeisellä rykäisyllä, jolloin JYPillä on vain sivustaseuraajan rooli.

JYP–KalPa maalikooste 6.3.2019