Karvas päätös KeuPan huumalle – Ketterä väänsi voittomaalin viime sekunneilla

Imatran Ketterän ja KeuPa HT:n ensimmäinen finaaliottelu pelattiin poikkeuksellisesti suuremman jäähallin omaavassa, naapurikaupunki Lappeenrannassa. Keuruulaiskannattajia ja karjalaisia eksyi Lappeenrannan Kisapuiston jäähalliin ennätysmäärä, täysikatsomollinen 4820 katsojaa.

Kisapuistoon johtaneilla teillä valui kilometrien mittaiset autojonot, ja lienee ensimmäistä kertaa Lappeenrannan kiekkohistoriassa jäähallin viereinen tekonurmi jouduttiin muuttamaan tilapäiseksi lisäparkkipaikaksi. KeuPan kiekkohuuma oli kantautunut itärajalle asti.

– Eipä näitä pelejä täysille katsomoille Mestis-pelaajille liian usein osu kohdalle. Täytyy antaa Ketteränkin suuntaan palautetta, että hienon tapahtuman olivat järjestäneet, kommentoi Jesse Pelamo ottelun tunnelmaa

– Keuruullakin on aina huipputunnelma, tietysti halli on erilainen. Siellä on omanlaisensa tunnelma, mutta on se aina erilaista pelata Liiga-halleissa, Pelamo jatkoi pohtimalla keuruulaisen ja karjalaisen kiekkotunnelman eroja.

Sen sijaan kaukalossa ei madeltu. KeuPan ja Ketterän ensimmäinen finaalikohtaaminen oli juuri sellainen kuin saattoi odottaa. Vauhdikkuus ja toisen virheistä rokottaminen kuvasivat ensimmäistä kohtaamista.

Ottelun ensimmäiset minuutit olivat oletettavan tunnustelevia kummankin joukkueen hakiessa askelmerkkejä. Helpot kiekonmenetykset sekä pitkät kiekot värittivät ottelun alkutahteja.

– Annoimme ajoittain Ketterälle liian paljon mahdollisuuksia pelata vahvuuksilla. Meidän täytyy pelikirjassamme reagoida enemmän siihen, ettei Ketterä pääse ihan noin paljoa myllyttämään. On selvää, että joukkue, jolla on noin paljon hyviä pelaajia, saa aikaan pyörityksiä. Meidän vain täytyy kestää ne ilman takaiskuja, silloin olemme vahvoilla, Pelamo analysoi.

KeuPan ensimmäinen ylivoima erän puolessa välissä avasi joukkueen lukkoja, ja maalitilaston. Tuttu ylivoimakuvio onnistui välittömästi. Jesse Pelamon syöttö löysi kaarien väliin luistelleen Juuso Mörskyn, joka napautti kiekon varmoin ottein ohi Ketterän maalia vartoineen Karolus Kaarlehdon. Ketterän jäähypenkki ehti lämmetä ainoastaan 12 sekunnin ajan.

– Saimme ylivoimasta paria maalia tehtyä, se on aina hyvä. Tulos oli ylivoimalla ainakin kohtalainen, maalin syöttänyt Pelamo kommentoi.

Kiekollista taituruutta löytyi kummastakin joukkueesta. Yksilötaidot värittivät kummankin joukkueen maaleja, ja ailahtelevaisuus oli kohtalokasta. Keskushyökkääjä Pelamon mukaan Ketterä pääsi hyödyntämään liian paljon vahvuuksiaan KeuPan kustannuksella.

Tasaisen toisen erän jälkeen ottelun loppu oli vauhdikas. Kolmannessa erässä Ketterä sai rangaistuslaukauksen, eikä kultakypärä Joona Jääskeläinen erehtynyt. KeuPa ei jäänyt murehtimaan tilannetta, vaan punnersi tasoihin Jesse Pelamon ylivoimaosumalla.

Kolmannen erän hurlumhei jatkui, kun Ketterän mahdollista, viidettä maalia tarkastettiin videolta. Pitkä tarkastus päättyi kuitenkin KeuPan kannalta huojentavasti, kun maalia ei nähty syntyneen. Huojentuminen oli vain väliaikaista. KeuPa jatkoi ottelua alivoimalla ja selvisi siitäkin, kunnes Ketterän Valtteri Lipiäisen illan toinen osuma ratkaisi ottelun pelikiellon pysähtyessä aikaan 59:51. Voittolukemat kirjattiin isäntäjoukkueelle 5-4 maalein.

– Tappio tuli, joten ottelumme ei ollut sellainen kuin halusimme. Pysyimme ja emme pysyneet omassa pelikirjassamme. Ottelun ratkaisu oli kyllä karvas, otamme siitä kiukkua torstaille, Pelamo päätti.