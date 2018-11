Kauden ensimmäinen Jyväskylän lätkäderby – sarjataulukossa tasaista, Riemu lyö ennakkosuosikin viitan D-Kiekon harteille

Jääkiekon Suomi-sarjassa lähdetään kauden ensimmäiseen Jyväskylän paikalliskamppailuun sarjataulukon mukaan tasaisista lähtökohdista. Liikunnan Riemu isännöi tänä iltana LähiTapiola Areenassa D-Kiekkoa.

– Paikallispelistä tietenkin hyvä fiilis. Riemu on markkinoinut ottelua tuttuun tapaan hienosti. Toivottavasti saadaan paljon yleisöä ja hieno tapahtuma jälleen kerran, D-Kiekon päävalmentaja Jari Tapper odottaa.

Ennen derbyä molemmat jyväskyläläisjoukkueet ovat pelanneet 13 ottelua. Niiden myötä D-Kiekko löytyy 17 joukkueen Suomi-sarjassa sijalta yhdeksän. Riemun sijoitus on kymmenes, ja pisteitä se on kerännyt neljä vähemmän kuin D-Kiekko.

Myös maaleissa mitattuna joukkueiden alkukaudet muistuttavat toisiaan. Riemu on tehnyt 52 maalia ja päästänyt kiekon omaan häkkiinsä 49 kertaa. D-Kiekko vastaavasti on tehtaillut 49 osumaa ja päästänyt 47.

”D-Kiekko paremmissa asemissa”

Vaikka sarjataulukossa on tasaista, viime viikonlopun perusteella D-Kiekko lähtee illan paikallisotteluun paremmassa vireessä. Joukkue nimittäin kaatoi lauantaina vieraissa Kotkan Titaanit jatkoajan jälkeen ja sunnuntaina kotikaukalossa Raahe-Kiekon numeroin 6-3. Riemu taasen hävisi lauantaina Forssassa selkeästi 8-2 ja sunnuntaina kotonaan sarjajumbo Muik Hockeylle jatkoajalla 4-5.

– Tuloksellisesti viime ottelut ovat menneet hyvin, mutta pelillisesti välillä ollaan oltu nukuksissa. Tasaisuutta kaivataan. Tässä sarjassa ei hirveästi saisi ohipelejä tulla ja halpoja pisteitä menettää, jos playoff-viivan yläpuolelle haluaa niin kuin meidänkin ajatuksissa on, D-Kiekon Tapper tuumii.

– Kokonaisuutena alkukauteen täytyy kuitenkin olla tyytyväinen. Meillä on nuori joukkue, mutta nuorukaiset ovat ottaneet vastuuta koko ajan enemmän ja kehittyneet, Tapper jatkaa.

Riemun päävalmentaja Simo Luukkainen lyökin derbyn alla ennakkosuosikin viitan paikalliskilpailijan niskaan.

– Kyllä sanoisin, että D-Kiekko pääsee otteluun paremmista asemista. Vastustaja on luisteluvoimainen ja heidän ykköspelaajansa ovat tehneet todella hyvin pisteitä. Me lähdemme taistelemaan ja haastamaan, Luukkainen pyörittelee.

– Meillä on ollut tärkeitä pelaajia poissa loukkaantumisten vuoksi. Suurin ongelma on kuitenkin, että ei olla saatu maksimisuoritusta irti sillä ryhmällä, joka on kulloinkin kasassa ollut. Ehjää 60-minuuttista ei olla löydetty. Varsinkin pelien alut ovat olleet hankalia ja siksi jääty usein takaa-ajajiksi, Luukkainen kertoo Riemun ongelmista.

Derby on kuitenkin derby, niin myös tässä tapauksessa. Kauden aiempia otteluita on turha sen suuremmin muistella, sillä paikallisottelu väkisinkin sytyttää molemmat joukkueet eri tavalla kuin tavallinen taisto kolmesta sarjapisteestä. Vuosi sitten vastaavassa paikallisottelussa jäähalliin oli löytänyt tiensä yli 1000 katsojaa. Kaiken kaikkiaan Riemu ja D-Kiekko kohtasivat viime kaudella kolme kertaa; Riemu voitti kahdesti ja D-Kiekko kerran.

Suomi-sarjassa Jyväskylän paikallisottelu: Riemu – D-Kiekko LähiTapiola Areenassa keskiviikkona 7. marraskuuta klo 19:00.