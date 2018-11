Kauhua kaukaloon, totta tosiaan! - Pelottavan huono JYP lunasti halloween-lupauksensa

Käsi pystyyn, kuinka moni olisi hurjimmissa painajaisissaankaan uskonut, että kun jääkiekon SM-liiga vetäytyy marraskuun maajoukkuetauolle, JYP on sarjataulukossa viimeistä edellisenä kerättyään 19 ottelusta vain 18 pistettä?

Tuskin kovin moni.

Hurrikaaniryhmä raahusti tauon viettoon häviämällä halloween-teemaisen kotiottelunsa Jukureille 2-3. Markkinoinnissaan seura lupasi järjestää "kaupungin kauheimmat halloween-bileet". Paikalle saapuneiden JYP-fanien näkökulmasta tämä taatusti onnistui. "Kauhua kaukaloon" -slogan piti kutinsa, niin syvällä yössä joukkue oli.

Numeroiden ei pidä antaa hämätä JYPiä yhtään paremmaksi. Kolmanteen erään lähdettiin 1-1 -lukemista ja hurrikaanijoukkue pääsi ylivoimalle jo 40 sekunnin pelin jälkeen. Jukurit kuitenkin selvitti alivoimansa vaivattomasti ja takoi sen jälkeen muutamassa minuutissa tauluun 1-3 -lukemat. Eric Perrinin 2-3 -kavennus syntyi kuudella viittä vastaan 13 sekuntia ennen loppua ja oli vain kosmetiikkaa.

JYP roikkui pitkin syksyä liigapeleissä mukana hyvän tovin tehokkaan ylivoimansa ansiosta, mutta viimeiset neljä peliä ennen taukoa katkaisivat tämänkin ohuen elämänlangan. Näissä kamppailuissa Lauri Merikiven miehistö ei tehnyt ainuttakaan ylivoimamaalia. Yrityksiä oli kymmenen, joka on neljään peliin melko vähän.

Yksi voittava elementti jääkiekossa on se, että pystyy tuottamaan vastustajalle rangaistuksia. Viime aikoina JYP ei ole oikein kyennyt siihenkään, vaikkakin Jukureita vastaan ylivoimia olikin viisi.

Hurrikaanipurren miehistö vaikuttaa siltä, että se seilaa ilman luotsia. Kapteeni kyllä touhuaa myös komentosillalla, mutta luotsi tarvittaisiin ohjaamaan alus avomereltä satamaan. Hän sitä epäilemättä yrittää, mutta joko merikortti on Lauri Merikiveltä hukassa tai sitten ohjeet kaikuvat kuuroille korville.

Pelataanko JYPissä Lauri Merikiven vai J-P Hytösen jääkiekkoa?

- Kyllä tässä ihan Lauri Merikiven jääkiekkoa pelataan, mutta J-P Hytönen on iso osa tätä joukkuetta ja iso osa tätä prosessia muutenkin kuin vain pelaajana. Kimpassa tehdään ja minä teen lopulliset päätökset, mutta tyhmähän minä olisin, jos en kuuntelisi tuollaisia pelaajia, joita tässä joukkueessa on, päävalmentaja vastasi.

"Ei se häävisti mennyt"

Kahdenkymmenen vuorokauden kuluttua 36 vuotta täyttävä Merikivi ei ensimmäisen liigaetappinsa jälkeen näyttänyt välttämättä ikäistään vanhemmalta, mutta paljon vanhemmalta kuin viisi kuukautta sitten aloittaessaan pestin. Voi olla, että ensimmäistä kauttaan ammattilaisjoukuetta luotsaava Merikivi on väärässä paikassa, mutta se ei ole hänen vikansa, vaan valitsijoiden.

Kuka tahansa nuori valmentaja tarttuisi taatusti täkyyn, jos hänelle tarjottaisiin kahden mestis- ja kahden nuorten liigan kauden jälkeen liigajoukkueen päävalmentajuutta. Ja silmäpussit ja väsynyt katse kertoivat, että mies on taatusti tehnyt töitä hartiavoimin.

Silti tulos on umpisurkea.

- No eihän se nyt kovin häävisti ole mennyt, mutta nyt on vähän väärä hetki vetää syvempää analyysia, Merikivi sanoi heti Jukurit-taiston tauottua.

- Paljon meillä on töitä tehtävänä. Äijät on sitoutuneita ja painaa hyvin hommia, mutta se ei siirry vielä kaukaloon, hän lisäsi.

Pudasjärven mies on ollut ensimmäisenä liigasyksynään opin tiellä.

- Totta kai sen tiesin, kuinka tiivistahtinen ja kova sarja liiga on, mutta silti se on yllättänyt, kuinka nopeasti asiat tapahtuvat, kuinka nopeasti seuraava peli tulee vastaan ja kuinka nopeasti pitäisi reagoida, Merikivi myönsi.

Mutta kun on reagoitu, kun on asioita puitu ja analysoitu, onko Lauri Merikiven viesti mennyt perille?

- En koe, että siinä olisi ollut mitään ongelmia.

Mitä teet, kun pääset hallilta kotiin?

- En ole vielä miettinyt, mutta varmaan pesen hampaat ja menen nukkumaan, väsyneen näköinen valmentaja lausui silmäpussiensa takaa.

Salonen, hän virnisteli

Toisaalla lausuntojaan antoi muuan Aleksi Salonen, hän virnisteli kuin hyeena.

- Laskettiin tuossa jätkien kanssa, että meillä on tuolla kopissa yhdeksän JYP-hylkiötä. Aina mukava voittaa täällä, JYP-kasvatti Salonen myhäili.

Salonen hinkkasi hurrikaanipaidassa junnusta asti, ennen kuin siirtyi tammikuussa 2016 Tapparaan ja sieltä tälle kaudelle Jukureihin. Hän tietää ja tuntee JYPin identiteetin, mutta onko syksyn 2018 JYPissä enää mitään siitä jäljellä?

- No, sen verran mulla on jyväskyläläinen sydän, että en halua liikaa muurahaispesää sohaista, mutta paljonhan tuosta puuttuu niitä asioita, mitä joskus oli, JYP-hylkiö tuumasi.

- Kyllä me tiedetiin, mikä JYPin tilanne on ja mihin meidän pitää iskeä, Salonen lisäsi ja riensi heittämään huulta JYP-huoltaja Pekka Vesamaan kanssa.

Hurrikaaniorganisaation kannalta Salosessa on ikävää symboliikkaa. Pelitaitava ja sulavaliikkeinen puolustaja on osa sitä väärien valintojen ketjua, joita välillä liki erehtymättömältä vaikuttaneessa JYPissä on muutamina viime vuosina tehty.

Sitä satoa on korjattu tänä syksynä turhan isolla sirpillä.