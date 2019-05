Keskisuomalainen kertoi sen jo syyskuussa 2013: Markus Nenosen laukauksesta "voi olla enemmänkin hyötyä"

Jämsänkoskelta kotoisin oleva Markus Nenonen ratkaisi jääkiekon liigamestaruuden HPK:lle lauantai-illan jännitysnäytelmässä. Keskisuomalaisessa ihasteltiin nenosen kykyjä jo hänen ensimmäisessä haastattelussaan syyskuussa 2013. Julkaisemme nyt jutun uudestaan sen ajankohtaisuuden vuoksi.

Näistä ranteista

Jääkiekossa jokainen niistä tuhannesta ja yhdestä harjoitustunnista tähtää pohjimmiltaan siihen, että sitten kun on paikka, mailan lavasta ärjähtää laadukas kuti.

Nyt on sellainen kutina, että on löytynyt helmi.

Puhuvat, että JYP-hyökkääjä Markus Nenosella, 20, olisi juuri nyt yksi kotimaisen liigan rukiisimmista rannelaukauksista.

Jos ei nasakin.

Viralliset mittaustulokset puuttuvat, mutta kovin väärässä näköhavainnot tuskin ovat.

Nuoren miehen erikoislaatuisuus saa vahvistusta JYP-valmentaja Ari-Pekka Siekkiseltä, 48, joka on nähnyt – ja entisenä maalivahtina myös tuntenut – pitkällä kiekkourallaan monenlaisia laukojia:

– Yhtä kovaa laukovia pelaajia kyllä löytyy, mutta niitä ei ole monta, jotka pystyvät siihen pelitilanteessa yhtä nopeasti ja tarkasti kuin Markus.

Suomen legendaarisista rannelaukojista ”Kenkä” vertaa Markusta pikemminkin Kai Nurmiseen (ex-TPS) kuin Risto Kurkiseen (ex-JyP HT).

– ”Nessulla” on nurmismainen laukaus: liike lähtee pelkistä käsistä. Siksi se voi lähteä hyvinkin pienestä tilasta ja nopeasti. Niinpä maalivahtien on vaikea lukea sitä. Kurkinen käytti laukauksessaan enemmän koko vartaloa.

Paljon harjoittelua, Markus Nenonen itse sanoo. Siinäpä kaikessa yksinkertaisuudessaan se häneltä paljon tivattu hyvän rannelaukauksen salaisuus.

– Joskus A-juniori-ikäisenä huomasin, että siitä (laukauksesta) voisi ehkä olla enemmänkin hyötyä, Markus sanoo.

Lapsuutensa ja nuoruutensa hän asui Jämsänkoskella. Kotitalon ikkunasta näkyi Asemamäen kenttä. Kun jää keväällä suli, pojat jatkoivat laukomista vanerilta. Joukkueessa Markus on pelannut 5-vuotiaasta lähtien.

Edelleen Markus treenaa joukkueharjoitusten täydennykseksi erityisesti laukomista. Miksi kaikki eivät tee samaa?

– No, niin... Toiset laukovat, toiset luistelevat, toiset tekevät voimaharjoituksia; kaikilla on omat vahvuutensa, joita he haluavat kehittää.

(Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Keskisuomalaisessa 27.9.2013)